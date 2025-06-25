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25.06.2025, 14:38

Валентина Талызина незадолго до смерти рассказала о предательстве внучки

Новости Мира 0 688

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о семейной драме в эфире телепрограммы «Малахов». Передача была записана всего за две недели до ее смерти. По словам актрисы, сильнейшим ударом для нее стало поведение внучки Анастасии, которая не только не пригласила бабушку на свадьбу, но даже не поставила ее в известность о торжестве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kino.1tv.ru
Фото: kino.1tv.ru

Последнее интервью: актриса поделилась болью

Талызина призналась, что обижена и потрясена таким поступком. Как выяснилось позднее, родственники якобы опасались, что артистка может перетянуть все внимание на себя своим ярким характером, и поэтому решили исключить ее из числа гостей.

«Дочка сказала, что приедут иркутские родственники и… замолчат, мол, я возьму все внимание на себя… Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!» — откровенно рассказала Валентина Илларионовна.

Несмотря на обиду, актриса продолжала гордиться внучкой

Несмотря на глубокое разочарование, Талызина говорила о внучке с уважением и теплотой. Анастасия, как и знаменитая бабушка, выбрала актерскую профессию, и Валентина Илларионовна называла ее «звездой», с гордостью наблюдая за ее успехами.

Более того, артистка планировала оставить внучке свою московскую квартиру, расположенную на Большой Никитской улице — в самом центре столицы.

Личная жизнь Анастасии Талызиной

Анастасия Талызина вышла замуж летом 2024 года. Ее супругом стал актер Сергей Новосад. Пара познакомилась на съемочной площадке фильма «Я делаю шаг» в 2022 году, где исполняла роли влюбленных. Их экранный роман плавно перерос в реальный союз.

Уход великой актрисы

Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. До последних дней она выходила на сцену, продолжая служить искусству. Свой 90-летний юбилей актриса встретила на сцене Театра имени Моссовета.

За свою многолетнюю карьеру Талызина оставила заметный след в отечественном кинематографе. Ее зрители помнят по культовым ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи». Ее голосом также говорит мама Дяди Фёдора в любимом поколениями мультфильме «Трое из Простоквашино».

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