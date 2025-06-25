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25.06.2025, 16:18

Бурунов раскрыл свои критерии для женщины мечты

Новости Мира 0 438

Актер Сергей Бурунов, известный своей сдержанностью в вопросах личной жизни, впервые вышел в свет с возлюбленной Екатериной Леви. Однако даже при совместном появлении на публике артист не стал называть ее женщиной своей мечты, ограничившись комментарием о собственных жизненных приоритетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пара появилась вместе на дне рождения Анны Asti

Бурунова и Леви заметили на праздновании 35-летия певицы Анны Asti, прошедшем 24 июня в роскошном особняке на Волхонке. Пара пришла вместе, держась за руки, что стало их первым публичным выходом. Журналисты отметили, что избранница актера младше его на 12 лет.

«Время покажет»: Бурунов о своем выборе

Отвечая на вопросы репортеров, Бурунов не стал делать громких заявлений.

«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — сказал он.

Таким образом, актер предпочел подчеркнуть важность взаимопонимания и душевной теплоты, не давая поспешных оценок своим отношениям.

Отношения длятся уже год

По данным СМИ, Бурунов и Леви состоят в отношениях около года. Впервые их заметили вместе на свадьбе Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук. Тогда пара станцевала медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони», после чего поцеловалась. На том же мероприятии журналисты обратили внимание на кольцо на безымянном пальце Екатерины, что породило слухи о возможной помолвке.

Актер предпочитает не афишировать личное

Сергей Бурунов, которому на сегодняшний день 47 лет, никогда не был женат и не имеет детей. За ним приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, а также с его директором Анастасией Сайфулиной. Тем не менее сам актер избегает публичных комментариев о своей личной жизни, сохраняя репутацию закрытого человека в этом вопросе.

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