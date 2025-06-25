На майдане Незалежности в Киеве состоялся антиправительственный митинг, участники которого выступили с резкой критикой действующей власти Украины. По данным агентства РИА Новости , собравшиеся заявили о недоверии к руководству страны, обвинив его в коррупции и призвав к вмешательству действующего президента США Дональда Трампа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: РИА Новости

Участники обвинили руководство страны в коррупции и обратились к Трампу

Протестующие попытались установить палаточный лагерь в центре столицы, однако сотрудники полиции оперативно демонтировали конструкции и начали задержания. О числе задержанных официально не сообщается.

Протесты сопровождаются резкой критикой в адрес Зеленского

Акции в Киеве происходят на фоне заявлений бывшего депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося под арестом по обвинению в государственной измене. Ранее он предсказал, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет сохранить власть после завершения конфликта с Россией.

Дубинский также обратился с публичным призывом к Дональду Трампу — по его словам, лидер США может «помочь вернуть на Украину настоящую демократию».

Позиция Москвы

Накануне президент России Владимир Путин выразил сомнение в легитимности украинской власти. По его мнению, если президент Украины занимает пост незаконно, то вся политическая система страны автоматически становится нелегитимной.