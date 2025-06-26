Одно действие Ирана встревожило Кремль

Россия выразила тревогу в связи с решением Ирана приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«Эта ситуация не может не вызывать обеспокоенность», — заявил официальный представитель Кремля.

Причины решения Тегерана

По словам Пескова, иранские власти приняли такое решение после атак на объекты ядерной инфраструктуры страны. Он охарактеризовал произошедшее как «неспровоцированные нападения и удары» по территории Исламской Республики, отметив, что в этих условиях, по мнению Москвы, пострадала и репутация самого агентства:

«Реноме МАГАТЭ в данной ситуации сильно пострадало», — подчеркнул он.

Запрет на въезд инспекторам

Ранее представитель президиума парламента Ирана Алиреза Салими сообщил, что законодательный орган страны одобрил проект документа о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно постановлению, международным инспекторам запрещено въезжать в страну до тех пор, пока не будут гарантированы безопасность и неприкосновенность иранских ядерных объектов.