Каспаров оказался замешан в подготовке госпереворота в африканской стране

По данным агентства Bloomberg , имя российского гроссмейстера и оппозиционного политика Гарри Каспарова (внесенного Минюстом РФ в списки террористов и иноагентов) фигурирует в расследовании, связанном с попыткой вооруженного захвата власти в одной из африканских стран — Южном Судане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Финансирование поставок оружия

Как сообщает Bloomberg, Каспаров якобы участвовал в организации сделки по поставке оружия для подготовки госпереворота. Речь идет о передаче средств на закупку автоматов Калашникова, гранат, а также переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Эти вооружения, по версии источников издания, предназначались для оппозиционных сил, стремившихся свергнуть действующую власть в Южном Судане.

Центральной фигурой в этом деле называют южносуданского политического активиста Питера Аджака, который, предположительно, был связан с Каспаровым. Гроссмейстер якобы познакомил Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. Именно после этой встречи, утверждает Bloomberg, и было выделено порядка семи миллионов долларов на вооружение повстанцев.

Ответ Каспарова

В ответ на запрос журналистов Каспаров отверг все обвинения. Он подчеркнул, что не имеет отношения к планированию или организации какого-либо переворота, а также заявил, что значительную часть своей жизни посвятил защите прав человека и продвижению демократических ценностей по всему миру.

Кто такой Питер Аджак

Питер Аджак в 1990-х годах получил статус беженца в США как один из так называемых «потерянных детей Судана» — подростков из этнических групп нуэр и динка, лишившихся родителей во время гражданской войны. В Штатах он получил образование в Школе управления имени Кеннеди при Гарвардском университете, после чего вернулся в Южный Судан и работал экономистом в структурах Всемирного банка.

Став оппозиционным политиком после обретения Южным Суданом независимости, Аджак оказался в числе участников неудавшегося переворота в 2013 году, после чего был арестован.

Ранее Каспарова заочно арестовали в России

Напомним, что 24 апреля 2024 года суд в Республике Коми заочно арестовал Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (организация признана нежелательной в РФ) Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову.

Их обвиняют в создании и руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности, а также в ее публичном оправдании.