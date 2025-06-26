В Армении задержали 14 человек в рамках дела о захвате власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о срыве масштабного заговора, направленного на дестабилизацию ситуации в стране и насильственную смену власти. По его словам, к организации путча причастны представители духовенства, а также оппозиционные политики, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

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"Криминальное духовенство" под подозрением

Пашинян обвинил представителей Армянской апостольской церкви в подготовке заговора. В частности, он заявил, что «криминальное олигархическое духовенство» планировало захватить власть. Сообщение об этом премьер опубликовал 25 июня в своем Telegram-канале.

«Сотрудники полиции сорвали масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства по дестабилизации ситуации в Республике Армения и захвату власти», — отметил Пашинян.

Массовые задержания и обыски

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту подготовки переворота, задержано 14 человек. Среди них — архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, открыто критикующий власти и возглавляющий протестное движение «Священная борьба».

Правоохранительные органы провели свыше 90 обысков в домах членов движения и его сторонников. Утром 25 июня были задержаны:

депутат от оппозиционного блока «Армения» Артур Саркисян,

член высшего органа партии «Дашнакцутюн» Игорь Саркисян,

экс-депутат парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Галстян.

У здания Следственного комитета, куда были доставлены задержанные, собрались их сторонники. На место были стянуты силы внутренних войск.

Оппозиция считает задержания политическими

Представители оппозиции назвали действия силовых структур политически мотивированными. По их мнению, власти пытаются подавить протестное движение и устранить своих критиков.

«План переворота» появился в СМИ

Накануне армянское издание Civic опубликовало материалы, якобы содержащие план подготовки госпереворота. В документе, по утверждению журналистов, изложены шаги, которые якобы намеревалась предпринять оппозиция для захвата власти. Ссылка на публикацию также появилась на странице Николы Пашиняна в Facebook.

Контекст

Армения в последние месяцы сталкивается с волной протестов, вызванных территориальными уступками и внутриполитическим напряжением. Одним из лидеров протестов выступает архиепископ Баграт, популярный в оппозиционной среде и критикующий курс нынешнего правительства.