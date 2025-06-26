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26.06.2025, 09:00

Мужчина пожаловался на жжение в животе и умер через месяц

Новости Мира 0 1 233

В Соединённом Королевстве трагически скончался 29-летний Дилан Томас Уэйкфилд — многодетный отец, который обратился за медицинской помощью из-за сильного жжения в животе. Через месяц после появления первых симптомов мужчина умер. Об этом сообщает британская газета Mirrorсообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: uk.pinterest.com
Фото: uk.pinterest.com

Первая жалоба: резкая боль посреди ночи

Первые симптомы заболевания проявились 24 апреля, когда Уэйкфилд находился в гостях у своей сестры. Он внезапно проснулся от жгучей боли в верхней части живота, которая была настолько сильной, что он едва мог стоять. Мужчина незамедлительно обратился за медицинской помощью.

Первичный диагноз не подтвердился

Изначально врачи предположили, что причиной недомогания стал гастрит. Однако в последующие дни состояние пациента резко ухудшилось. Медики провели дополнительные обследования, и позже у Уэйкфилда был диагностирован панкреонекроз — тяжёлое и опасное воспалительное заболевание поджелудочной железы, сопровождающееся её некрозом (отмиранием тканей).

Кома и кратковременное улучшение

Спустя три дня после госпитализации у мужчины резко упало артериальное давление, и его пришлось ввести в состояние искусственной комы. Он находился без сознания в течение двух суток и вышел из комы 29 апреля. Однако улучшение оказалось временным.

Повторное ухудшение и смерть

Через три недели, 25 мая, состояние Уэйкфилда вновь резко ухудшилось. Его повторно ввели в медикаментозную кому. Спасти пациента не удалось — 28 мая мужчина скончался. У него остались трое несовершеннолетних детей в возрасте 12, 9 и 6 лет.

Схожий случай в Индии

Ранее подобная трагедия произошла в Индии. Во время свадебной церемонии скончался 25-летний Правин из города Джамкханди, штат Карнатака. Молодой мужчина упал без сознания сразу после того, как повязал невесте мангалсутру — традиционное ожерелье, символизирующее заключение брака. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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