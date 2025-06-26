Мужчина пожаловался на жжение в животе и умер через месяц

В Соединённом Королевстве трагически скончался 29-летний Дилан Томас Уэйкфилд — многодетный отец, который обратился за медицинской помощью из-за сильного жжения в животе. Через месяц после появления первых симптомов мужчина умер. Об этом сообщает британская газета Mirror, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Первые симптомы заболевания проявились 24 апреля, когда Уэйкфилд находился в гостях у своей сестры. Он внезапно проснулся от жгучей боли в верхней части живота, которая была настолько сильной, что он едва мог стоять. Мужчина незамедлительно обратился за медицинской помощью.
Изначально врачи предположили, что причиной недомогания стал гастрит. Однако в последующие дни состояние пациента резко ухудшилось. Медики провели дополнительные обследования, и позже у Уэйкфилда был диагностирован панкреонекроз — тяжёлое и опасное воспалительное заболевание поджелудочной железы, сопровождающееся её некрозом (отмиранием тканей).
Спустя три дня после госпитализации у мужчины резко упало артериальное давление, и его пришлось ввести в состояние искусственной комы. Он находился без сознания в течение двух суток и вышел из комы 29 апреля. Однако улучшение оказалось временным.
Через три недели, 25 мая, состояние Уэйкфилда вновь резко ухудшилось. Его повторно ввели в медикаментозную кому. Спасти пациента не удалось — 28 мая мужчина скончался. У него остались трое несовершеннолетних детей в возрасте 12, 9 и 6 лет.
Ранее подобная трагедия произошла в Индии. Во время свадебной церемонии скончался 25-летний Правин из города Джамкханди, штат Карнатака. Молодой мужчина упал без сознания сразу после того, как повязал невесте мангалсутру — традиционное ожерелье, символизирующее заключение брака. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти стал сердечный приступ.
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