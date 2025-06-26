Загадочные пульсации зафиксированы под Африканским континентом

Ученые из Университета Саутгемптона (Великобритания) зафиксировали уникальные пульсации мантии под регионом Афар, расположенным на стыке Эфиопии, Джибути и Эритреи. Речь идет о ритмичных выбросах расплавленных пород из глубин Земли. Как показало исследование, опубликованное в авторитетном журнале Nature Geoscience, эти процессы играют критически важную роль в расколе африканского континента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Edwin Remsberg / VWPics / imagebroker.com / Globallookpress.com

Новые данные о мантийном плюме

Геологи уже давно подозревали наличие мантийного плюма — восходящего потока горячего вещества из недр Земли — в районе Афарского треугольника. Однако лишь сейчас удалось получить более полное представление о его структуре и динамике.

Исследование показало, что под регионом расположен асимметричный плюм, отличающийся полосатым химическим строением. Удивительно, но пульсации этого мантийного образования оказались не случайными, а зависящими от особенностей движения тектонических плит.

Расхождение плит и рождение океана

По словам ученых, характер ритмичных выбросов магмы определяется:

толщиной земной коры ,

скоростью расхождения плит ,

геометрией рифтовых зон.

Афар — уникальный регион, где сходятся сразу три крупных рифта: Красноморский, Аденский и Восточно-Африканский (Эфиопский). Именно здесь, по прогнозам специалистов, со временем может сформироваться новый океан, поскольку на месте разлома постепенно возникает океаническое дно.

Последствия для вулканизма и сейсмической активности

Периодические пульсации мантии имеют прямое влияние на:

активность вулканов в регионе,

частоту и силу землетрясений,

развитие континентальных трещин и разломов.

Ученые подчеркивают, что понимание этих процессов важно не только для теории тектоники, но и для прогнозирования природных катастроф.

Новое окно в изучение недр планеты

Исследование открывает новые горизонты в понимании глубинных процессов, формирующих ландшафт нашей планеты. Как утверждают авторы работы, ритмичные движения мантии помогают лучше понять механизм формирования разломов и место возможных будущих извержений.

Таким образом, под Афаром скрывается настоящая геодинамическая лаборатория, где можно наблюдать в реальном времени, как Земля буквально «дышит» и трансформируется изнутри.