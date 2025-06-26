Михаил Лабковский: "Нормальный человек никогда не скажет эту фразу"

Неуверенность в себе, отказ от собственных чувств и стремление угодить окружающим — все это может указывать на внутренние проблемы, утверждает психолог Михаил Лабковский. Он объяснил, как отличить по-настоящему устойчивую психику от маски благополучия, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kino-teatr.ru

Психологическое здоровье — не вечная улыбка

Образ психологически здорового человека часто представляют как идеал: всегда в хорошем настроении, с улыбкой на лице, практикующий йогу по утрам и заканчивающий день размышлениями в дневнике. Однако, по словам Михаила Лабковского, это лишь миф, далекий от реальности.

Психолог подчеркивает, что демонстрация постоянной позитивности, как ни парадоксально, может свидетельствовать не о здоровье, а о внутреннем напряжении и попытке скрыть реальные эмоции.

Что нормально для устойчивой психики

По мнению специалиста, психически здоровый человек:

Не стремится быть идеальным. У него бывают сложные дни, он может уставать, грустить или отказываться от общения.

Позволяет себе отдых. Отказ пойти на вечеринку или желание провести вечер в одиночестве — это естественные проявления заботы о себе.

Главные признаки психологического здоровья

Лабковский выделяет ряд качеств, свойственных людям с устойчивой психикой:

1. Принятие собственных эмоций

Здоровый человек не подавляет свои чувства и не притворяется. Он может испытывать злость, грусть или радость и позволяет себе открыто выражать эти состояния.

2. Личная автономия

Такие люди помогают другим по собственному желанию, а не под давлением вины или страха. Если они не готовы помогать, то спокойно отказываются — без внутреннего конфликта.

3. Установленные границы

Психологически зрелые личности умеют отстаивать свои интересы, четко обозначая личные границы. Они могут сказать «нет», не оправдываясь и не объясняя причин.

4. Умение принимать комплименты

Здоровые люди не обесценивают похвалу в свой адрес. Вместо привычного «Ой, да ладно, это не так», они просто благодарят и признают свое достоинство.

Как ведут себя психологически зрелые люди

По словам Лабковского, человек с устойчивой психикой не пытается доказать свою значимость, не публикует посты о личностном росте и не стремится получить признание от всех вокруг. Напротив, он спокоен, уверен в себе и не нуждается в одобрении.

Такие люди:

не склонны к драме и манипуляциям;

не навязывают свою точку зрения;

не подстраиваются под чужие ожидания;

живут в согласии с собой и окружающими.

Ключевая фраза, которую не скажет психически здоровый человек

Особое внимание психолог уделил одной распространенной фразе — «Ой, да ладно, это не так», — которую часто можно услышать в ответ на комплимент. По мнению Лабковского, именно она выдает человека, склонного к внутреннему самообесцениванию.

Психологически зрелый человек спокойно примет похвалу, не считая нужным оправдываться или умалять свои заслуги.

Быть собой — вот что значит быть здоровым

Завершая рассуждения, Лабковский отмечает: психологическое здоровье — это не жизнь без проблем, а умение проживать чувства, признавать свои потребности и устанавливать личные границы. Такие люди не всегда соответствуют внешним критериям успеха, но рядом с ними легко и спокойно — потому что они настоящие.