18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.18
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.06.2025, 11:10

Михаил Лабковский: "Нормальный человек никогда не скажет эту фразу"

Новости Мира 0 747

Неуверенность в себе, отказ от собственных чувств и стремление угодить окружающим — все это может указывать на внутренние проблемы, утверждает психолог Михаил Лабковский. Он объяснил, как отличить по-настоящему устойчивую психику от маски благополучия, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Психологическое здоровье — не вечная улыбка

Образ психологически здорового человека часто представляют как идеал: всегда в хорошем настроении, с улыбкой на лице, практикующий йогу по утрам и заканчивающий день размышлениями в дневнике. Однако, по словам Михаила Лабковского, это лишь миф, далекий от реальности.

Психолог подчеркивает, что демонстрация постоянной позитивности, как ни парадоксально, может свидетельствовать не о здоровье, а о внутреннем напряжении и попытке скрыть реальные эмоции.

Что нормально для устойчивой психики

По мнению специалиста, психически здоровый человек:

  • Не стремится быть идеальным. У него бывают сложные дни, он может уставать, грустить или отказываться от общения.

  • Позволяет себе отдых. Отказ пойти на вечеринку или желание провести вечер в одиночестве — это естественные проявления заботы о себе.

Главные признаки психологического здоровья

Лабковский выделяет ряд качеств, свойственных людям с устойчивой психикой:

1. Принятие собственных эмоций
Здоровый человек не подавляет свои чувства и не притворяется. Он может испытывать злость, грусть или радость и позволяет себе открыто выражать эти состояния.

2. Личная автономия
Такие люди помогают другим по собственному желанию, а не под давлением вины или страха. Если они не готовы помогать, то спокойно отказываются — без внутреннего конфликта.

3. Установленные границы
Психологически зрелые личности умеют отстаивать свои интересы, четко обозначая личные границы. Они могут сказать «нет», не оправдываясь и не объясняя причин.

4. Умение принимать комплименты
Здоровые люди не обесценивают похвалу в свой адрес. Вместо привычного «Ой, да ладно, это не так», они просто благодарят и признают свое достоинство.

Как ведут себя психологически зрелые люди

По словам Лабковского, человек с устойчивой психикой не пытается доказать свою значимость, не публикует посты о личностном росте и не стремится получить признание от всех вокруг. Напротив, он спокоен, уверен в себе и не нуждается в одобрении.

Такие люди:

  • не склонны к драме и манипуляциям;

  • не навязывают свою точку зрения;

  • не подстраиваются под чужие ожидания;

  • живут в согласии с собой и окружающими.

Ключевая фраза, которую не скажет психически здоровый человек

Особое внимание психолог уделил одной распространенной фразе — «Ой, да ладно, это не так», — которую часто можно услышать в ответ на комплимент. По мнению Лабковского, именно она выдает человека, склонного к внутреннему самообесцениванию.

Психологически зрелый человек спокойно примет похвалу, не считая нужным оправдываться или умалять свои заслуги.

Быть собой — вот что значит быть здоровым

Завершая рассуждения, Лабковский отмечает: психологическое здоровье — это не жизнь без проблем, а умение проживать чувства, признавать свои потребности и устанавливать личные границы. Такие люди не всегда соответствуют внешним критериям успеха, но рядом с ними легко и спокойно — потому что они настоящие.

7
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…