Стихия в Париже: мощный шторм унес жизни и парализовал город

Во второй половине дня 25 июня Париж и его пригороды оказались во власти мощного шторма, сопровождавшегося шквальным ветром и проливным дождем. Как сообщают французские СМИ, в результате непогоды пострадала инфраструктура города, а также погибли два человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК .

Фото: Marie-Laure Tirelle / Reuters

Ветер до 100 км/ч и масштабные подтопления

По данным газеты Le Parisien, скорость ветра в отдельных районах превышала 100 километров в час. Ливни вызвали наводнения на улицах, многие из которых были полностью затоплены. Стихия вырвала с корнем десятки деревьев, нанесла ущерб автотранспорту и серьезно нарушила работу городского транспорта.

Есть жертвы

Как уточняет РБК со ссылкой на французские источники, жертвами шторма стали 50-летний мужчина и 12-летний мальчик. Обстоятельства их гибели пока не разглашаются, но известно, что происшествия произошли на фоне разгула стихии.

Нарушения в работе метро и пригородных поездов

Особенно сильный удар стихия нанесла по транспортной системе города. По информации РИА Новости, ссылающейся на данные транспортной корпорации RATP, движение линий скоростного транспорта RER и пригородных поездов было остановлено. Причиной стали подтопления путей и станций.

Сообщается, что из-за сильных осадков были закрыты по меньшей мере пять станций метро: три на западе Парижа, одна на севере и одна на юго-западе. Точное время восстановления движения пока не называется.

Париж восстанавливается после удара стихии

Власти города и коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий. Ведутся работы по расчистке улиц, восстановлению электроснабжения и оценке нанесенного ущерба. Жителям рекомендуют избегать перемещений по городу и следить за сообщениями экстренных служб.