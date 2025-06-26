Стихия в Париже: мощный шторм унес жизни и парализовал город

Во второй половине дня 25 июня Париж и его пригороды оказались во власти мощного шторма, сопровождавшегося шквальным ветром и проливным дождем. Как сообщают французские СМИ, в результате непогоды пострадала инфраструктура города, а также погибли два человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
По данным газеты Le Parisien, скорость ветра в отдельных районах превышала 100 километров в час. Ливни вызвали наводнения на улицах, многие из которых были полностью затоплены. Стихия вырвала с корнем десятки деревьев, нанесла ущерб автотранспорту и серьезно нарушила работу городского транспорта.
Как уточняет РБК со ссылкой на французские источники, жертвами шторма стали 50-летний мужчина и 12-летний мальчик. Обстоятельства их гибели пока не разглашаются, но известно, что происшествия произошли на фоне разгула стихии.
Особенно сильный удар стихия нанесла по транспортной системе города. По информации РИА Новости, ссылающейся на данные транспортной корпорации RATP, движение линий скоростного транспорта RER и пригородных поездов было остановлено. Причиной стали подтопления путей и станций.
Сообщается, что из-за сильных осадков были закрыты по меньшей мере пять станций метро: три на западе Парижа, одна на севере и одна на юго-западе. Точное время восстановления движения пока не называется.
Власти города и коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий. Ведутся работы по расчистке улиц, восстановлению электроснабжения и оценке нанесенного ущерба. Жителям рекомендуют избегать перемещений по городу и следить за сообщениями экстренных служб.
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