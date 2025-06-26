WhatsApp внедрил ИИ-функцию для пересказа непрочитанных сообщений

В мессенджере WhatsApp начала работать новая интеллектуальная функция, предназначенная для быстрого ознакомления с содержанием непрочитанных сообщений. Об этом сообщается в официальном блоге компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ria.ru

Что за функция и как она работает

Нововведение получило название Message Summaries — «Краткие пересказы сообщений». Суть функции заключается в том, что пользователи могут просматривать сгенерированные ИИ-сводки содержания чатов, не открывая и не читая каждое отдельное сообщение.

Функция особенно полезна для активных групповых переписок или длительных периодов отсутствия в чате, когда количество новых сообщений может исчисляться десятками или сотнями. Вместо того чтобы тратить время на их прочтение, пользователю будет предложен краткий пересказ ключевых моментов переписки.

Безопасность и конфиденциальность

Создание сводок основано на технологиях Meta AI и Private Processing, которые обеспечивают локальную генерацию текста. Это значит, что обработка информации происходит непосредственно на устройстве пользователя, без передачи данных третьим лицам, включая саму Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и WhatsApp.

Также отмечается, что:

Сводки недоступны другим участникам переписки;

Компания не получает доступ к содержимому сообщений;

Инструмент не нарушает политику конфиденциальности WhatsApp.

Где доступна и как включить

Функция Message Summaries не активирована по умолчанию. Чтобы воспользоваться ей, пользователю необходимо вручную включить эту опцию в настройках конфиденциальности чатов, а именно в разделе Advanced chat privacy. Там можно также выбрать, для каких конкретных чатов будет разрешено использование ИИ-инструментов.

На текущий момент функция доступна только для англоязычных пользователей в США. Однако в компании анонсировали, что в течение ближайших месяцев она будет постепенно распространяться и на другие страны, а также получит поддержку новых языков.