WhatsApp внедрил ИИ-функцию для пересказа непрочитанных сообщений

В мессенджере WhatsApp начала работать новая интеллектуальная функция, предназначенная для быстрого ознакомления с содержанием непрочитанных сообщений. Об этом сообщается в официальном блоге компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Нововведение получило название Message Summaries — «Краткие пересказы сообщений». Суть функции заключается в том, что пользователи могут просматривать сгенерированные ИИ-сводки содержания чатов, не открывая и не читая каждое отдельное сообщение.
Функция особенно полезна для активных групповых переписок или длительных периодов отсутствия в чате, когда количество новых сообщений может исчисляться десятками или сотнями. Вместо того чтобы тратить время на их прочтение, пользователю будет предложен краткий пересказ ключевых моментов переписки.
Создание сводок основано на технологиях Meta AI и Private Processing, которые обеспечивают локальную генерацию текста. Это значит, что обработка информации происходит непосредственно на устройстве пользователя, без передачи данных третьим лицам, включая саму Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и WhatsApp.
Также отмечается, что:
Сводки недоступны другим участникам переписки;
Компания не получает доступ к содержимому сообщений;
Инструмент не нарушает политику конфиденциальности WhatsApp.
Функция Message Summaries не активирована по умолчанию. Чтобы воспользоваться ей, пользователю необходимо вручную включить эту опцию в настройках конфиденциальности чатов, а именно в разделе Advanced chat privacy. Там можно также выбрать, для каких конкретных чатов будет разрешено использование ИИ-инструментов.
На текущий момент функция доступна только для англоязычных пользователей в США. Однако в компании анонсировали, что в течение ближайших месяцев она будет постепенно распространяться и на другие страны, а также получит поддержку новых языков.
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