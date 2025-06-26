Таракана возрастом 35 млн лет обнаружили в Калининградской области

На территории Калининградской области сделана уникальная находка — в янтаре обнаружено древнее насекомое, возраст которого оценивается в 35–40 миллионов лет. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, входящего в госкорпорацию «Ростех», передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Янтарь с «гостем» из глубокой древности

Редкий экземпляр был найден при ручной сортировке янтаря. Небольшой кусок медового оттенка весом всего 7 граммов и размерами 4,1 на 2,1 сантиметра оказался настоящей капсулой времени — внутри него отлично сохранился древний таракан.

Как отмечают специалисты, насекомое застыло в смоле, которая миллионы лет назад стекала по стволу реликтового дерева. Со временем эта смола окаменела, образовав янтарь и обеспечив идеальную сохранность для биологического материала.

Детали, которые поражают

По словам экспертов, прозрачность янтаря позволила детально рассмотреть строение древнего таракана. Сохранились не только очертания тела, но и тончайшая структура крыльев, лапки и даже голова.

Геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина подчеркнула исключительность находки:

«Это крупнейший представитель тараканообразных, обнаруженных нами за последние пять лет».

Современные «родственники» обитают в тропиках

По словам Дугиной, похожие виды тараканов встречаются сегодня в тропических регионах планеты, что позволяет ученым выстраивать эволюционные связи и представлять, каким было биоразнообразие в эпоху, когда формировался янтарь.