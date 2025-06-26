Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге

Народный артист России Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash, ссылаясь на собственные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram -канал Mash.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Помощь потребовалась срочно

Известный актер и певец, прославившийся ролью д’Артаньяна в советских фильмах о мушкетерах, был доставлен в отделение сосудистой кардиологии Мариинской больницы. По предварительным данным, у 74-летнего артиста возникли осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой.

Артист прибыл сам, но чувствует себя плохо

По информации источника, Боярский приехал в больницу самостоятельно, без сопровождения. Однако самочувствие актера остается неудовлетворительным. Он обратился к врачам с просьбой не сообщать о его госпитализации сыну — депутату Госдумы Сергею Боярскому.

Неудачное падение на репетиции

Стоит отметить, что некоторое время назад Михаил Боярский уже попадал в новости из-за проблем со здоровьем: артист оступился за кулисами во время репетиции и упал на спину. Несмотря на инцидент, он вскоре вновь вышел на сцену.