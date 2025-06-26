ФАС против Wildberries: маркетплейс обвиняют в навязывании счёта в своём банке

Антимонопольная служба направила предостережение в адрес одного из крупнейших онлайн-ретейлеров России — компании Wildberries. Поводом стала новая редакция пользовательского соглашения (оферты), размещённая на платформе, сообщает Lada.kz.

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Причина претензий — требование открыть счёт в "Вайлдберриз банке"

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в обновлённой оферте появилась норма, обязывающая продавцов открыть счёт в банке, аффилированном с Wildberries, для начала сотрудничества с маркетплейсом. Ведомство сочло это требование сомнительным с точки зрения антимонопольного законодательства.

«Такие условия могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции», — отметили в ФАС и напомнили, что подобные действия могут повлечь юридическую ответственность.

Wildberries объясняет: речь — о проверке, а не об обязательстве

В компании оперативно отреагировали на заявление ФАС, подчеркнув, что открытие счёта в банке Wildberries необходимо только на этапе верификации новых селлеров. Пресс-служба пояснила: у "Вайлдберриз банка" есть расширенные инструменты для проверки достоверности данных и доступа к государственным базам.

После прохождения проверки продавец, по словам представителей маркетплейса, может продолжать работать, используя счёт в любом другом российском банке. При этом изначально открытый счёт можно закрыть без последствий.

Продавцов не будут блокировать за отказ от счёта

Также в Wildberries подчеркнули: отсутствие счёта в их банке не повлечёт блокировки личного кабинета или ограничений в работе с платформой.