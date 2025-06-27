Уехавшим из России артистам объяснили правила возвращения в страну

Писатель и публицист Захар Прилепин прокомментировал возможность возвращения уехавших из страны артистов, ранее признанных иностранными агентами. Его слова приводит издание Аргументы и факты, сообщает Lada.kz.
По словам Прилепина, для возвращения артистов в Россию не требуется никаких новых механизмов или правил. Все необходимые процедуры уже предусмотрены действующим законодательством.
«Нет нужды придумывать что-то новое. Существует конкретная юридическая процедура, касающаяся иностранных агентов, и они обязаны ее соблюдать. Хотя многие описывают её как нечто ужасное, на деле всё куда проще», — отметил писатель.
Прилепин прокомментировал заявления музыканта Бориса Гребенщикова (признан иноагентом в РФ), который ранее утверждал, что не может вернуться в страну из-за угрозы ареста.
«Это неправда. В законодательстве нет положения об автоматическом аресте иностранных агентов. Такие заявления — преувеличение», — подчеркнул он.
Писатель напомнил, что статус иноагента действительно накладывает определённые ограничения, в частности, на профессиональную деятельность.
«Да, иноагенты не могут свободно зарабатывать на некоторых площадках, проводить концерты в определённой форме. Но полностью эта возможность не исключена. Всё чётко расписано, и ни о каком тюремном заключении речи не идёт. Просто не нужно драматизировать», — подытожил Прилепин.
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