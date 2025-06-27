В Баку прогремел взрыв на киностудии «Азербайджанфильм»

В столице Азербайджана на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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По предварительным данным, инцидент произошел на старом пиротехническом участке, расположенном вблизи киностудии. Подробности о пострадавших или масштабах ущерба пока не раскрываются.

Серия взрывов и пожаров: ЧП в России и Казахстане

Помимо происшествия в Баку, в течение 26 июня были зафиксированы и другие серьезные инциденты, связанные с возгораниями и взрывами.

Взрыв газа в жилом доме на Урале

В городе Ивдель Свердловской области России утром произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Сильная захламленность помещения способствовала быстрому распространению огня — площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 29 человек, среди которых было восемь детей.

Во время разборки завалов спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни. О причинах взрыва пока не сообщается, проводится расследование.

Пожар на маслоперерабатывающем заводе в Казахстане

Еще один инцидент произошел в селе Ильичевка Северо-Казахстанской области. На территории предприятия «Тайынша май» при заправке газгольдера произошел разрыв шланга, что привело к воспламенению газовоза. Огонь перекинулся на арматуру подземного резервуара, вызвав пожар.

По информации МЧС Казахстана, в результате происшествия девять человек получили ожоги различной степени тяжести. Восьмерых из них доставили в областную больницу города Кокшетау. Еще одного пострадавшего после осмотра медики отпустили домой.

Причины и последствия

Все три происшествия — в Баку, Ивделе и Ильичевке — объединяет фактор взрыва, связанного с легковоспламеняющимися веществами или газовым оборудованием. Власти и экстренные службы продолжают расследование причин случившегося, а также оказывают необходимую помощь пострадавшим.