11-летний мальчик искупался в бассейне в Европе и не выжил из-за пожирающей мозг амебы

В Словакии 11-летний мальчик скончался после посещения бассейна на популярном курорте из-за заражения редким, но крайне опасным микроорганизмом — амебой, поражающей мозг. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Tom Mueller / imagebroker.com / Globallookpress.com

Инфекция после обычного урока плавания

Трагический случай произошёл в городе Штурово, в термальном комплексе Вадас. Мальчик находился на обычном уроке плавания, после которого вскоре почувствовал недомогание. Несколько дней спустя врачи диагностировали у него заражение Naegleria fowleri — простейшим организмом, также известным как «амеба-убийца».

Без шансов на спасение

Этот микроорганизм проникает в тело человека, как правило, через носовые ходы при вдыхании воды, а затем добирается до головного мозга. Врачи отмечают, что Naegleria fowleri вызывает воспаление мозга, провоцируя судороги, галлюцинации, кому и, как правило, летальный исход. На сегодняшний день эффективного лечения от этой инфекции не существует.

Что известно об амебе-убийце

Naegleria fowleri — это теплолюбивое одноклеточное существо, предпочитающее воду с температурой выше +25 °C. Оно обитает в горячих источниках, пресных водоёмах и плохо обработанных бассейнах. Амеба активно размножается в тёплой воде, особенно если та недостаточно очищена или фильтрована.

Реакция курорта

После трагедии все термальные бассейны комплекса Вадас были временно закрыты. Руководство курорта инициировало проведение комплексной лабораторной экспертизы воды и санитарных условий.