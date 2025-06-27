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27.06.2025, 08:13

На Западе объяснили, когда США избавятся от Зеленского

Новости Мира 0 775

Соединённые Штаты избавятся от президента Украины Владимира Зеленского в тот момент, когда посчитают это целесообразным. Такое мнение выразил американский аналитик, профессор Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Thomas Peter/Reuters
Thomas Peter/Reuters

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что США откажутся от поддержки украинского лидера, когда сочтут нужным

«Он никуда не денется — США его просто вышвырнут», — заявил эксперт, комментируя влияние ситуации на фронте на позиции украинского президента.

Украинский кризис отходит на второй план из-за Ближнего Востока

Доктороу отметил, что Украина сталкивается с новыми вызовами на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В условиях перераспределения американского внимания и ресурсов, Вашингтон все больше ослабляет поддержку Киева. По словам профессора, этим активно пользуется Россия, получая стратегическую свободу действий на поле боя.

Критика дипломатического курса Зеленского

Накануне бывший британский дипломат Иан Прауд заявил, что политика Зеленского делает невозможным достижение какого-либо мирного соглашения. По его мнению, Украина, отказавшись от компромиссов и нейтральной позиции по вопросу членства в НАТО, закрыла для себя путь к переговорам.

Макгрегор: Зеленский мешает диалогу с Трампом

Ранее, 11 июня, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор обвинил Владимира Зеленского в «оторванности от реальности» и отсутствии внятной политической линии. По его словам, такие качества мешают налаживанию диалога между Киевом и нынешним президентом США Дональдом Трампом. Он также выразил мнение, что «Зеленского необходимо устранить» как политическую фигуру.

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