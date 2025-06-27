Названы 3 профессии с самым высоким риском деменции

С возрастом риск развития когнитивных нарушений растет, и особенно подвержены этому люди, чья профессия связана с интенсивной умственной деятельностью. Об этом сообщил гериатр Андрей Ильницкий, комментируя влияние профессиональной активности на здоровье мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Кто в зоне риска

По словам специалиста, чаще всего с деменцией после выхода на пенсию сталкиваются представители следующих профессий:

Хирурги

Программисты

Педагоги

Именно эти категории работников в течение многих лет ведут активную интеллектуальную деятельность, находясь в постоянном напряжении и концентрации.

Почему развивается деменция

На протяжении трудовой жизни мозг этих специалистов получает регулярные и интенсивные нагрузки, что поддерживает когнитивные функции в тонусе. Однако после выхода на пенсию происходит резкий спад активности:

уходит необходимость ежедневно решать сложные задачи,

снижается уровень умственной стимуляции,

появляется малоподвижный и пассивный образ жизни.

В таких условиях когнитивные функции ослабевают, и мозг начинает "деградировать" — это увеличивает риск развития деменции.

Как защитить себя

Врач рекомендует специалистам с высоким интеллектуальным уровнем не расслабляться даже после завершения карьеры:

Продолжать умственные тренировки: решать головоломки, читать научную литературу, участвовать в викторинах.

Вести активный образ жизни: физическая активность и прогулки на свежем воздухе также полезны для сохранения когнитивных функций.

Следить за здоровьем: полноценный сон, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек (в том числе — от попыток "снимать стресс" алкоголем) крайне важны.

Контролировать уровень стресса: постоянное нервное напряжение только ускоряет ухудшение когнитивных способностей.

Итог

Профессии, требующие напряженной умственной работы, действительно способствуют высокому риску когнитивных расстройств в пожилом возрасте. Но этот риск можно существенно снизить, если заботиться о своем здоровье задолго до выхода на пенсию и не прекращать интеллектуальную активность после нее.