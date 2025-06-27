На Земле началась магнитная буря

Утром 27 июня началась слабая геомагнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, Земля попала под воздействие потока горячего и плотного солнечного ветра, что вызвало возмущения в магнитосфере планеты, сообщает Lada.kz.

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Характеристики возмущения

По классификации, данная буря относится к слабому уровню — классу G1. Индекс геомагнитной активности на данный момент составляет 1,33 единицы, что говорит о низкой степени воздействия на земные процессы. Как уточнил синоптик, в ближайшие часы буря сохранится, но уже во второй половине дня начнет ослабевать.

Когда ситуация нормализуется

По предварительным прогнозам, к субботе геомагнитная обстановка стабилизируется. Специалисты отмечают, что в течение следующих двух-трех суток не ожидается значительных возмущений, и космическая погода будет оставаться благоприятной.

Солнечная активность усилилась в июне

Вспышка самого высокого класса

Напомним, что ранее, 18 июня, на Солнце была зарегистрирована мощная вспышка класса X1.3 — самого высокого в шкале классификации солнечных вспышек. Это стало первым столь значительным событием за последние три недели. Ученые отметили, что такие всплески солнечной активности могут стать причиной геомагнитных бурь на Земле.

Данные от миссии NASA PUNCH

Кроме того, американские ученые, задействованные в космической миссии NASA PUNCH, продолжают сбор и анализ информации о солнечной активности. На недавнем заседании Американского астрономического общества представители проекта сообщили, что четыре спутника миссии уже начали передавать уникальные данные о корональных выбросах массы. Один из таких выбросов был зафиксирован 8 июня — он сопровождался мощным извержением на Солнце.