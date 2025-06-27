В популярных варениках выявлены бактерии кишечной палочки

В варениках с картофелем, выпускаемых 16 известными торговыми марками, специалисты Роскачества обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Кроме того, в полуфабрикатах ряда брендов выявлено превышение допустимых норм по количеству микроорганизмов. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты последнего исследования, передает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

Почему рынок деградирует

С 2022 года в России введен мораторий на плановые проверки. В связи с этим Роспотребнадзор проводит инспекции только в случае причинения вреда здоровью или летального исхода. По мнению председателя Союза потребителей РФ Алексея Койтова, это привело к деградации сегмента полуфабрикатов и готовых блюд. Недобросовестные производители пользуются отсутствием контроля и нарушают требования к качеству и безопасности продуктов.

Как проводилась проверка

Эксперты Роскачества исследовали вареники 20 торговых марок по 437 параметрам качества, безопасности и достоверности информации на упаковке. В проверке участвовали такие известные бренды, как:

«Агрокомплекс Выселковский»

«Окраина»

«Добринское фермерское хозяйство»

«Хозяин Алтая»

Globus

«ВкусВилл»

«У Палыча»

«Сальников»

«Давняя традиция»

«Сытый папа»

«Деревня Чернышиха»

«Домашние секреты»

«Ермолино» (на развес)

«Цезарь»

Ozon fresh

«Морозко»

«Сибирская коллекция»

«Агзамов Домашняя кухня»

«Родной дом»

«Мясницкий ряд»

Нарушения и несоответствия

По итогам проверки ни один из образцов не соответствовал стандарту Роскачества, а значит, не может претендовать на получение государственного «Знака качества». Вместе с тем обязательным требованиям законодательства удовлетворяют вареники только 13 производителей.

Вареники зачастую классифицируются производителями как «макаронные изделия с начинкой», что юридически исключает возможность применения к ним стандартов для полуфабрикатов, включая требования по микробиологическим показателям.

Обнаруженные бактерии и пестициды

В продукции 16 торговых марок выявлены бактерии группы кишечной палочки. При этом только в одном случае наличие БГКП квалифицируется как нарушение — из-за некорректной классификации продукции. В остальных случаях это расценивается как несоответствие стандарту Роскачества, но не нарушает обязательных норм.

Кроме того, в варениках трех брендов – «Морозко», «Цезарь» и Ozon fresh – зафиксировано превышение норм по общему количеству микроорганизмов. Еще в одном образце были найдены следы пестицида пиримифос-метил.

Претензии к вкусу, запаху и качеству вареников

Эксперты также выявили претензии по органолептическим характеристикам вареников следующих марок:

«Ермолино»

Ozon fresh

«Давняя традиция»

«Сытый папа»

Продукция этих производителей отличалась неприятным вкусом и запахом.

Кроме того, по показателю количества разваренных вареников стандарту не соответствуют изделия брендов:

«Ермолино»

«Морозко»

«Цезарь»

«Деревня Чернышиха»

«Домашние секреты»

«Родной дом»

В ряде случаев эксперты зафиксировали развариваемость 100% вареников, что свидетельствует о крайне низком качестве теста.