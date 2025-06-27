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27.06.2025, 11:49

В популярных варениках выявлены бактерии кишечной палочки

Новости Мира 0 462

В варениках с картофелем, выпускаемых 16 известными торговыми марками, специалисты Роскачества обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Кроме того, в полуфабрикатах ряда брендов выявлено превышение допустимых норм по количеству микроорганизмов. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты последнего исследования, передает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Почему рынок деградирует

С 2022 года в России введен мораторий на плановые проверки. В связи с этим Роспотребнадзор проводит инспекции только в случае причинения вреда здоровью или летального исхода. По мнению председателя Союза потребителей РФ Алексея Койтова, это привело к деградации сегмента полуфабрикатов и готовых блюд. Недобросовестные производители пользуются отсутствием контроля и нарушают требования к качеству и безопасности продуктов.

Как проводилась проверка

Эксперты Роскачества исследовали вареники 20 торговых марок по 437 параметрам качества, безопасности и достоверности информации на упаковке. В проверке участвовали такие известные бренды, как:

  • «Агрокомплекс Выселковский»

  • «Окраина»

  • «Добринское фермерское хозяйство»

  • «Хозяин Алтая»

  • Globus

  • «ВкусВилл»

  • «У Палыча»

  • «Сальников»

  • «Давняя традиция»

  • «Сытый папа»

  • «Деревня Чернышиха»

  • «Домашние секреты»

  • «Ермолино» (на развес)

  • «Цезарь»

  • Ozon fresh

  • «Морозко»

  • «Сибирская коллекция»

  • «Агзамов Домашняя кухня»

  • «Родной дом»

  • «Мясницкий ряд»

Нарушения и несоответствия

По итогам проверки ни один из образцов не соответствовал стандарту Роскачества, а значит, не может претендовать на получение государственного «Знака качества». Вместе с тем обязательным требованиям законодательства удовлетворяют вареники только 13 производителей.

Вареники зачастую классифицируются производителями как «макаронные изделия с начинкой», что юридически исключает возможность применения к ним стандартов для полуфабрикатов, включая требования по микробиологическим показателям.

Обнаруженные бактерии и пестициды

В продукции 16 торговых марок выявлены бактерии группы кишечной палочки. При этом только в одном случае наличие БГКП квалифицируется как нарушение — из-за некорректной классификации продукции. В остальных случаях это расценивается как несоответствие стандарту Роскачества, но не нарушает обязательных норм.

Кроме того, в варениках трех брендов – «Морозко», «Цезарь» и Ozon fresh – зафиксировано превышение норм по общему количеству микроорганизмов. Еще в одном образце были найдены следы пестицида пиримифос-метил.

Претензии к вкусу, запаху и качеству вареников

Эксперты также выявили претензии по органолептическим характеристикам вареников следующих марок:

  • «Ермолино»

  • Ozon fresh

  • «Давняя традиция»

  • «Сытый папа»

Продукция этих производителей отличалась неприятным вкусом и запахом.

Кроме того, по показателю количества разваренных вареников стандарту не соответствуют изделия брендов:

  • «Ермолино»

  • «Морозко»

  • «Цезарь»

  • «Деревня Чернышиха»

  • «Домашние секреты»

  • «Родной дом»

В ряде случаев эксперты зафиксировали развариваемость 100% вареников, что свидетельствует о крайне низком качестве теста.

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