Самую сухую пустыню мира засыпало снегом

Утром в четверг жители северной части Чили стали свидетелями редчайшего природного феномена — на просторах пустыни Атакама выпал снег. Эта новость, переданная агентством Agence France-Presse (AFP), вызвала восхищение не только местных жителей, но и научного сообщества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ALMA Observatory

Белый покров на красных песках

Атакама, считающаяся самой сухой пустыней планеты, известна экстремально засушливым климатом и знаменита одними из самых темных ночных небес на Земле. Благодаря этим условиям она уже много лет служит идеальным местом для работы крупнейших астрономических обсерваторий.

Одним из таких объектов является знаменитый радиоинтерферометр ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), созданный совместными усилиями Европейской Южной обсерватории, Национальной радиоастрономической обсерватории США и Национальной астрономической обсерватории Японии. Этот телескоп считается одним из самых мощных в мире.

Снегопад, которого не было десятилетиями

В официальном аккаунте обсерватории ALMA на платформе X появилось видео, на котором запечатлены пустынные пейзажи, укрытые белоснежным покровом. «Невероятно! Атакама, самая засушливая пустыня мира, покрыта снегом», — сообщили представители ALMA. Обсерватория расположена на высоте 2900 метров над уровнем моря, и, как отметили ученые, на этой территории снег не выпадал уже несколько десятилетий. Обычно осадки в виде снега фиксируются лишь на высокогорном плато Чахнантор, которое находится на высоте более 5000 метров и где установлены гигантские телескопы ALMA.

Возможная связь с изменением климата

По словам климатолога Университета Сантьяго Рауля Кордеро, пока рано однозначно утверждать, что снегопад в Атакаме напрямую связан с глобальным изменением климата. Однако он отметил, что современные климатические модели прогнозируют учащение случаев осадков в регионе. Это может означать, что подобные необычные явления станут происходить чаще.

Зрелище, подарившее надежду и вопросы

Снежный покров на фоне сурового и обычно безжизненного ландшафта стал настоящим подарком не только для ученых, но и для местных жителей. Это напоминание о растущей непредсказуемости климатических процессов и важности их изучения, чтобы понимать, к чему стоит готовиться в будущем.