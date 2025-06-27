«Жив или мёртв?»: новые «появления» Пригожина будоражат соцсети

Почти два года прошло с момента гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако слухи о том, что он на самом деле жив, до сих пор не утихают. В социальных сетях и медиа регулярно появляются сообщения о новых «сигналах», якобы указывающих на то, что глава «оркестрантов» мог избежать смерти, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Гибель и похороны Пригожина

Евгений Пригожин официально погиб 23 августа 2023 года в авиакатастрофе. Прощание с ним состоялось 29 августа, после чего его похоронили в Санкт-Петербурге на кладбище, где покоится его отец. Несмотря на официальные данные, споры о его судьбе не прекращаются.

Первые слухи: мужчина на линейке в Тюмени

Уже через несколько дней после авиакатастрофы в одной из школ Тюмени на линейке был замечен мужчина, внешне поразительно напоминавший Пригожина. Это стало первым поводом для обсуждений: многие пользователи соцсетей начали утверждать, что «Пригожин жив».

Видеообращение «из Африки»

Вскоре в соцсетях появилось видео, на котором сам Пригожин якобы рассказывает о том, что он жив и находится в Африке во второй половине августа 2023 года. Позже выяснилось, что это обращение было записано за несколько дней до его гибели, но публикация видео только подогрела слухи.

«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела… Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года, нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждений моей ликвидации, интимной жизни, заработков или ещё чего-нибудь — всё в порядке!», — говорил Пригожин в том видео.

Новые «свидетельства» в Африке

В начале 2024 года во время похорон одного из командиров «вагнеровцев» в Африке вновь появился человек, сильно похожий на Пригожина. Этот эпизод стал очередным поводом для новых слухов о том, что он на самом деле жив и находится за границей.

«Призрак» в Израиле и неожиданные фото

В июне 2025 года сообщения о «воскресшем» Пригожине появились снова: мужчину, похожего на основателя ЧВК, якобы заметили в Тель-Авиве на месте удара иранских ракет. Четких фото не было, но фантазии пользователей соцсетей хватило, чтобы разглядеть «призрака» на размытых кадрах.

Также в соцсетях продолжают появляться фотографии людей, похожих на Пригожина, якобы сделанные в магазинах — на примерке в Wildberries, в алкомаркетах и других общественных местах. Эти снимки распространяются в пабликах и СМИ, подогревая интерес к теме.

Почему слухи не утихают

Публикации подобных «свидетельств» регулярно становятся вирусными. Одни уверены, что это лишь теория заговора и совпадения, другие же полагают, что Пригожин мог инсценировать свою смерть. В любом случае, фигура основателя ЧВК «Вагнер» остается одной из самых обсуждаемых, а каждый «привет» от его двойников — новой темой для бурных дискуссий.