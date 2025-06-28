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27.06.2025, 19:31

Пугачева назвала автора своих хитов трусом и предателем

Новости Мира 0 504

Известный поэт-песенник Илья Резник, создавший множество хитов для примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, сообщил, что артистка обвинила его в предательстве. Об этом он рассказал в интервью изданию MK.RU, сообщает Lada.kz. 

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Общение прекратилось после поздравления

По словам Резника, их дружеские отношения с Пугачевой оборвались около года назад. Причиной стал неприятный инцидент: поэт поздравил певицу с днем рождения через социальные сети, но вскоре после этого получил от нее резкое сообщение.

«Трус и предатель»

«На следующий день она прислала мне сообщение, в котором назвала меня трусом и предателем», — отметил Резник. Он уточнил, что его супруга долгое время не показывала ему это письмо от Аллы Борисовны.

«Доживай свою лицемерную жизнь»

Поэт добавил, что в том же сообщении Пугачева подчеркнула свое величие, написав, что всегда останется «великой певицей». Также, по его словам, она пожелала ему «доживать свою лицемерную жизнь».

Причина напряженности

Резник связал эту ситуацию с тем, что певица уже долгое время находится за пределами России. После поздравления поэт, по его словам, был вынужден оправдываться перед другими людьми, что сильно задело его.

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