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28.06.2025, 07:31

Свадьба века: Джефф Безос женился на Лорен Санчес за 20 миллионов долларов

Новости Мира 0 540

В Венеции состоялась грандиозная свадьба миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес. Празднования длились три дня и обошлись в сумму свыше 20 миллионов долларов. На мероприятие прибыли около 200 знаменитых гостей, включая мировых звезд, политиков и бизнесменов, сообщает Lada.kz.  со ссылкой на  Daily Mail.

Фото dailymail.co
Фото dailymail.co

Американский предприниматель Джефф Безос, основатель Amazon и один из богатейших людей мира, в конце июня 2025 года женился на тележурналистке Лорен Санчес. Церемония состоялась с 26 по 28 июня на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.

Праздничные мероприятия начались вечером 26 июня в церкви Мадонна-дель-Орто в районе Каннареджо. Гостей ждал грандиозный прием в здании Арсенала. Общие расходы на свадьбу, по данным СМИ, превысили 20 миллионов долларов.

В числе приглашенных оказались около 200 гостей — среди них экс-президент США Барак Обама, Билл Гейтс, Иванка Трамп с супругом, актеры Орландо Блум и Джордж Клуни, телеведущая Опра Уинфри и другие известные личности.

Невеста Лорен Санчес появилась в эксклюзивном свадебном платье, созданном домом моды Dolce & Gabbana. Ее доставили на церемонию на катере, чтобы подчеркнуть атмосферу знаменитой венецианской лагуны.

Регистрация брака прошла в специально подготовленном амфитеатре острова. В рамках торжества для гостей выступили известные исполнители, включая Маттео Бочелли, сына знаменитого тенора Андреа Бочелли.

Отдельное внимание уделили благотворительной части празднования. Джефф Безос пожертвовал 2 миллиона евро на поддержку различных культурных учреждений Венеции. Кроме того, он призвал гостей отказаться от подарков и вместо этого направить средства на восстановление города.

Свадьба длилась три дня, а СМИ окрестили ее «большей, чем Вегас и Версаль вместе взятые». По мнению экспертов, это событие стало не только громким светским мероприятием, но и очередным подтверждением статуса Безоса как одной из самых влиятельных фигур в мире.

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