Названы продукты, вызывающие вздутие живота, – гастроэнтеролог дала советы

Врач‑гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, какие продукты чаще всего провоцируют метеоризм. Газированные напитки, бобовые, молоко и сладости — основные источники проблем. При постоянных симптомах она рекомендует обратиться к врачу, особенно если к вздутию добавляются боль, тошнота или кровь в стуле, сообщает Lada.kz. со ссылкой gazeta.ru .

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Гастроэнтеролог Евгения Зарубина из «СМ‑Клиники» назвала продукты, способные вызвать вздутие живота. По её словам, всё начинается с питания — именно привычки в рационе становятся главной причиной метеоризма.

Газированные напитки и сладкое. Углекислый газ в напитках сам по себе вызывает вздутие, а сахар становится питательной средой для газообразующих бактерий. Бобовые культуры. Фасоль, горох, нут и чечевица богаты клетчаткой — при переработке волокон кишечными бактериями выделяются газы. Капуста и брокколи. Эти овощи содержат сложные углеводы, которые плохо перевариваются и также способствуют газообразованию. Молочные продукты. У некоторых людей метеоризм возникает из-за непереносимости лактозы или чувствительности к белкам молока. Переизбыток белка. Слишком большое количество белковой пищи может вызвать усиленные гнилостные процессы в кишечнике, что сопровождается газообразованием. Жевательная резинка с сорбитом и ксилитом. Эти сахарозаменители плохо усваиваются, вызывают брожение, а во время жевания мы заглатываем воздух — это усугубляет вздутие.

Зарубина отметила, что не всегда причина лишь в питании: постоянный или выраженный метеоризм может сигнализировать о проблемах с пищеварением. При симптомах вроде боли, тошноты, рвоты, запоров, диареи, крови или слизи в стуле, быстрой потере веса или семейном анамнезе заболеваний ЖКТ, рекомендуется обратиться к врачу.

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