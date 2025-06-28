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28.06.2025, 08:17

Названы продукты, вызывающие вздутие живота, – гастроэнтеролог дала советы

Новости Мира 0 471

Врач‑гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, какие продукты чаще всего провоцируют метеоризм. Газированные напитки, бобовые, молоко и сладости — основные источники проблем. При постоянных симптомах она рекомендует обратиться к врачу, особенно если к вздутию добавляются боль, тошнота или кровь в стуле, сообщает  Lada.kz.  со ссылкой gazeta.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Гастроэнтеролог Евгения Зарубина из «СМ‑Клиники» назвала продукты, способные вызвать вздутие живота. По её словам, всё начинается с питания — именно привычки в рационе становятся главной причиной метеоризма.

  1. Газированные напитки и сладкое. Углекислый газ в напитках сам по себе вызывает вздутие, а сахар становится питательной средой для газообразующих бактерий.

  2. Бобовые культуры. Фасоль, горох, нут и чечевица богаты клетчаткой — при переработке волокон кишечными бактериями выделяются газы.

  3. Капуста и брокколи. Эти овощи содержат сложные углеводы, которые плохо перевариваются и также способствуют газообразованию.

  4. Молочные продукты. У некоторых людей метеоризм возникает из-за непереносимости лактозы или чувствительности к белкам молока.

  5. Переизбыток белка. Слишком большое количество белковой пищи может вызвать усиленные гнилостные процессы в кишечнике, что сопровождается газообразованием.

  6. Жевательная резинка с сорбитом и ксилитом. Эти сахарозаменители плохо усваиваются, вызывают брожение, а во время жевания мы заглатываем воздух — это усугубляет вздутие.

Зарубина отметила, что не всегда причина лишь в питании: постоянный или выраженный метеоризм может сигнализировать о проблемах с пищеварением. При симптомах вроде боли, тошноты, рвоты, запоров, диареи, крови или слизи в стуле, быстрой потере веса или семейном анамнезе заболеваний ЖКТ, рекомендуется обратиться к врачу.

Рекомендации врача

  • Снизьте потребление газированной воды, сахара и трудноусвояемых овощей.

  • Следите за переносимостью молочных продуктов — при дискомфорте для пищеварения выбирайте альтернативы.

  • Умерьте потребление белковых диет и сахарозаменителей, особенно при регулярном вздутии.

  • Если изменения в рационе не помогают или состояние вызывает беспокойство, обязательно пройдите обследование.

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