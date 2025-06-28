Почему мужчины до 45 «измельчали»: взгляд журналистки

Автор колонки Анна Сирота считает, что мужчины в возрасте до 45 лет стали менее галантными и внимательными к женщинам, чем представители старшего поколения. Это заметно на примере светских мероприятий, где многие забывают элементарные проявления воспитания. Причины таких перемен связаны с феминизмом, психотерапией и особенностями семейного воспитания, сообщает Lada.kz. со ссылкой на gazeta.ru .

Фото pixabay.com

Журналистка Анна Сирота отмечает, что фраза «мужики измельчали» отражает не столько снижение материальной щедрости, сколько утрату привычных проявлений уважения к женщинам. На череде мероприятий в Санкт-Петербурге ей стало заметно, что многие мужчины около 40 лет игнорируют формальные нормы — не здороваются, не помогают с дверьми или стулом, выплевывая признаки галантности.

Сирота приводит конкретный пример: «…модный красавец подходит к женскому столу и здоровается только со своей знакомой, остальных просто игнорирует». Такое поведение журналистка считает проявлением «легкого хамства» и «новой этики», при которой мужчина не считает нужным ухаживать, если женщина не представляет практической ценности — карьерной или эротической.

Для сравнения, мужчины старшего поколения (примерно на 7–10 лет старше) бессознательно проявляют традиционные навыки: подержат дверь, подадут руку при выходе из транспорта, вежливо попрощаются. Это для них автоматическая привычка, сформированная ещё в детстве.

Среди причин современных изменений Сирота выделяет сразу несколько факторов:

Феминизм: женщины добивались равенства в Советском Союзе, и это сформировало новую модель взаимоотношений.

Психотерапия: молодые мужчины часто посещают психологов, что учит их устанавливать личные границы, заявлять «нет» и рефлексировать — но может сказаться на решительности проявления вежливости.

Семейное воспитание: мальчики, выросшие в эпоху 1990-х, окружённые женщинами — матерями, бабушками, воспитательницами — не получили мужской модели поведения от мужчин.

Сирота делает вывод: у женщин сегодня выбор между двумя моделями поведения — «старой школы», когда мужчин отличали ухаживания и мелкие жесты уважения, и «новой этики», когда мужчины ведут себя «на равных», проявляя невоспринимаемую холодность. И признаёт, что наблюдаемое «измельчание» мужского поведения действительно налицо.