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28.06.2025, 08:24

Почему мужчины до 45 «измельчали»: взгляд журналистки

Новости Мира 0 464

Автор колонки Анна Сирота считает, что мужчины в возрасте до 45 лет стали менее галантными и внимательными к женщинам, чем представители старшего поколения. Это заметно на примере светских мероприятий, где многие забывают элементарные проявления воспитания. Причины таких перемен связаны с феминизмом, психотерапией и особенностями семейного воспитания, сообщает  Lada.kz.  со ссылкой на gazeta.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Журналистка Анна Сирота отмечает, что фраза «мужики измельчали» отражает не столько снижение материальной щедрости, сколько утрату привычных проявлений уважения к женщинам. На череде мероприятий в Санкт-Петербурге ей стало заметно, что многие мужчины около 40 лет игнорируют формальные нормы — не здороваются, не помогают с дверьми или стулом, выплевывая признаки галантности.

Сирота приводит конкретный пример: «…модный красавец подходит к женскому столу и здоровается только со своей знакомой, остальных просто игнорирует». Такое поведение журналистка считает проявлением «легкого хамства» и «новой этики», при которой мужчина не считает нужным ухаживать, если женщина не представляет практической ценности — карьерной или эротической.

Для сравнения, мужчины старшего поколения (примерно на 7–10 лет старше) бессознательно проявляют традиционные навыки: подержат дверь, подадут руку при выходе из транспорта, вежливо попрощаются. Это для них автоматическая привычка, сформированная ещё в детстве.

Среди причин современных изменений Сирота выделяет сразу несколько факторов:

  • Феминизм: женщины добивались равенства в Советском Союзе, и это сформировало новую модель взаимоотношений.

  • Психотерапия: молодые мужчины часто посещают психологов, что учит их устанавливать личные границы, заявлять «нет» и рефлексировать — но может сказаться на решительности проявления вежливости.

  • Семейное воспитание: мальчики, выросшие в эпоху 1990-х, окружённые женщинами — матерями, бабушками, воспитательницами — не получили мужской модели поведения от мужчин.

Сирота делает вывод: у женщин сегодня выбор между двумя моделями поведения — «старой школы», когда мужчин отличали ухаживания и мелкие жесты уважения, и «новой этики», когда мужчины ведут себя «на равных», проявляя невоспринимаемую холодность. И признаёт, что наблюдаемое «измельчание» мужского поведения действительно налицо.

 

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