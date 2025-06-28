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28.06.2025, 08:39

NASA ищет участников эксперимента: 60 дней лёжа для подготовки к полёту на Марс

Новости Мира 0 376

NASA и Европейское космическое агентство запустили эксперимент, в рамках которого добровольцы проведут 60 дней лёжа под углом, имитирующим микрогравитацию. Участникам предложат около 19 тысяч долларов за участие в исследовании с жёсткими условиями — полным запретом на подъёмы и круглосуточным наблюдением. Цель проекта — изучить влияние невесомости на организм и проверить, поможет ли искусственная гравитация снизить негативные эффекты длительных космических полётов, сообщает Lada.kz  со ссылкой на NASA.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Американское агентство NASA совместно с Европейским космическим агентством проводят уникальное исследование, в котором добровольцы должны провести 60 суток без подъёмов, лёжа на кровати с наклоном головы вниз на 6 градусов. За участие в эксперименте предусмотрено вознаграждение в размере около 19 тысяч долларов.

Условия эксперимента будут строгими: добровольцам полностью запрещено вставать даже для приёма пищи или посещения туалета, при этом одно плечо должно постоянно касаться матраса. За участниками будет вестись круглосуточное видеонаблюдение для контроля выполнения всех требований.

Часть участников будет проходить сеансы вращения в центрифуге для создания искусственной гравитации. Это позволит учёным проверить, может ли подобный подход снизить потерю мышечной массы, уменьшение плотности костей и ухудшение работы сердечно-сосудистой системы — проблем, с которыми сталкиваются космонавты в невесомости.

После 60 дней эксперимента добровольцам предстоит пройти курс реабилитации: они будут заново учиться сидеть, вставать, ходить и сохранять равновесие под наблюдением медиков. Это позволит оценить скорость восстановления организма после длительного пребывания в условиях, имитирующих космос.

Подобные эксперименты уже проводились ранее: благодаря им учёные выяснили, как в невесомости перераспределяются жидкости в теле, как меняется работа сердца и насколько быстро теряется прочность костей и мышц. Исследователи также тестируют методы компенсации этих эффектов — например, с помощью электрической стимуляции мышц и специальных упражнений в положении лёжа.

Планируется, что несколько групп добровольцев примут участие в таких исследованиях до 2028 года. Участие открыто только для граждан стран Европы, владеющих немецким языком и имеющих медицинскую страховку. Несмотря на высокую оплату, добровольцам придётся соблюдать строгие правила питания, режима и даже ограничение движений в кровати.

Основная цель эксперимента — разработка методов сохранения здоровья и работоспособности космонавтов в длительных миссиях, включая полёт на Марс. В условиях пониженной марсианской гравитации важно, чтобы члены экипажа могли сохранять физическую силу и устойчивость для выполнения задач на поверхности планеты.

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