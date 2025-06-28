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28.06.2025, 10:43

Власти Газы заявили об отравленной муке из США

Новости Мира 0 416

В правительстве сектора Газа сообщили о факте обнаружения обезболивающего оксикодона в муке, поставленной из США в рамках гуманитарной помощи. Это назвали умышленным покушением на общественное здравоохранение. Власти обвиняют в случившемся Израиль, который, по их версии, переправлял помощь мимо контроля ООН, сообщает  Lada.kz.  со ссылкой на gazeta.ru.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным властей Газы, в гуманитарной муке из США был выявлен рецептурный препарат обезболивающего действия — оксикодон. Чиновники анклава заявили, что добавление этого препарата в продукт представляет угрозу общественному здоровью и может нанести серьёзный вред жителям.

В заявлении отмечается, что препарат мог быть измельчён или растворён непосредственно в муке, что делает его практически неразличимым при визуальной проверке. Власти назвали подобные действия «покушением на здоровье граждан» и выразили обеспокоенность тем, что подобные случаи могут повториться.

По информации администрации Газы, мука поступила на несколько пунктов раздачи гуманитарной помощи в южных и центральных районах анклава. Власти утверждают, что поставки осуществлялись в обход контроля международных организаций, что, по их мнению, указывает на причастность Израиля.

Кроме того, в заявлении напомнили, что с 27 мая вблизи пунктов выдачи гуманитарной помощи регулярно фиксируются обстрелы. По данным властей Газы, за это время в результате атак пострадали около 4 500 человек, при этом часть травм оказалась смертельной.

Ранее в израильских и палестинских СМИ сообщалось о применении оружия вблизи мест раздачи помощи, что усилило гуманитарный кризис в регионе. В ответ на обострение ситуации представители движения ХАМАС обратились к России с просьбой оказать влияние на Израиль для восстановления стабильных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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