Украина угрожает санкциями странам, покупающим российскую нефть

Украина собирается применять санкции к странам, продолжающим закупать нефть у России. Такое заявление сделал глава украинского МИДа Андрей Сибига. Власти считают, что доходы от энергоресурсов существенно пополняют российский бюджет и требуют ограничений, сообщает Lada.kz. со ссылкой на gazeta.ru .

Фото pixabay.com

Глава украинского МИД Андрей Сибига объявил о намерении в ближайшее время инициировать санкционные меры против государств, сохраняющих закупки российской нефти. По его словам, доходы от экспорта нефти, газа и других энергетических ресурсов приносят «значительные доходы» в бюджет РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к ЕС с призывом расширить антироссийские санкции в рамках 18-го пакета. Киев предлагает усилить ограничения именно в нефтяной сфере и снизить ценовой потолок на российскую нефть.

Также Украина выступает за ужесточение санкционного воздействия на российские танкеры, их капитанов и терминалы, чтобы дополнительно снизить нефтяные доходы России.