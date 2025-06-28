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28.06.2025, 13:44

На дне Северо‑Восточной Атлантики нашли более тысячи бочек с радиоактивными отходами

Новости Мира 0 448

Международная научная экспедиция обнаружила более тысячи бочек с радиоактивными отходами на глубине 3–5 тысяч метров в северо‑восточной части Атлантического океана. Исследователи планируют создать карту захоронений и взять пробы воды, донных осадков и морских организмов. По оценке экспертов, всего в этом регионе может находиться до 200 000 подобных контейнеров, сообщает Lada.kz.   со сылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Международная группа учёных, работающая на борту судна L’Atalante, зафиксировала расположение более 1 000 бочек с радиоактивными отходами в северо-восточной части Атлантического океана. Экспедиция стартовала из порта Бреста в июне и включает 21 специалиста.

Сброс бочек с отходами в океан происходил в период с 1950-х до начала 1990-х годов. До запрета, введённого в 1993 году, этот метод считался допустимым способом утилизации. Эксперты полагают, что всего в северо-восточной Атлантике может находиться до 200 тысяч таких контейнеров, залегающих на глубине от 3 до 5 тысяч метров.

Для поиска и документирования учёные используют автономный подводный аппарат Ulyx, оснащённый 3D-камерой и эхолокационной системой. Основная задача экспедиции — создать подробную карту расположения бочек и исследовать их текущее состояние, а также оценить уровень воздействия на окружающую среду. Для этого специалисты планируют брать пробы морской воды, донного грунта и морских организмов.

Глава проекта NODSSUM Патрик Шардон отметил, что радиоактивность большинства контейнеров за десятилетия снизилась в результате естественного распада. Однако бочки не были рассчитаны на долговременное удержание радионуклидов при высоком океанском давлении, поэтому риск утечек сохраняется.

По данным исследователей, сбросом отходов в этот регион занимались такие страны, как Великобритания, Бельгия, Франция, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Германия, Италия и другие.

Учёные надеются, что результаты экспедиции помогут понять реальные масштабы экологических рисков и станут основой для международного обсуждения и выработки мер по устранению последствий подобных захоронений.

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