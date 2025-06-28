18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.06.2025, 14:25

Психиатр объяснил мимику премьер-министра Италии

Новости Мира 0 676

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре обсуждения после публикации видео, на котором она демонстрирует необычную мимику. Пользователи социальных сетей обратили внимание, что во время публичных выступлений Мелони часто вращает глазами, учащенно моргает и выглядит нервной, постоянно оглядываясь по сторонам. Эти особенности поведения вызвали у некоторых наблюдателей подозрения в возможном употреблении запрещенных веществ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мнение психиатра-нарколога о возможных причинах

Психиатр-нарколог Василий Шуров в комментарии для NEWS.ru высказал мнение, что такие проявления могут быть связаны с употреблением психостимуляторов или других сильнодействующих препаратов. По словам специалиста, отдельные признаки в поведении премьера Италии настораживают.

«Мы видим расширенные зрачки, чрезмерно активную мимику, неустойчивый взгляд, ускоренную речь. С точки зрения нарколога, это может свидетельствовать о приеме серьезного допинга», — отметил Шуров.

Контекст: призыв Мелони к Трампу по вопросу Украины

Ранее Джорджа Мелони во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обратилась к нему с призывом проявить твердость в урегулировании конфликта на Украине. Она предложила действовать с такой же решимостью, с какой США поддержали Израиль в его противостоянии с Ираном.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…