Психиатр объяснил мимику премьер-министра Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре обсуждения после публикации видео, на котором она демонстрирует необычную мимику. Пользователи социальных сетей обратили внимание, что во время публичных выступлений Мелони часто вращает глазами, учащенно моргает и выглядит нервной, постоянно оглядываясь по сторонам. Эти особенности поведения вызвали у некоторых наблюдателей подозрения в возможном употреблении запрещенных веществ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мнение психиатра-нарколога о возможных причинах

Психиатр-нарколог Василий Шуров в комментарии для NEWS.ru высказал мнение, что такие проявления могут быть связаны с употреблением психостимуляторов или других сильнодействующих препаратов. По словам специалиста, отдельные признаки в поведении премьера Италии настораживают.

«Мы видим расширенные зрачки, чрезмерно активную мимику, неустойчивый взгляд, ускоренную речь. С точки зрения нарколога, это может свидетельствовать о приеме серьезного допинга», — отметил Шуров.

Контекст: призыв Мелони к Трампу по вопросу Украины

Ранее Джорджа Мелони во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обратилась к нему с призывом проявить твердость в урегулировании конфликта на Украине. Она предложила действовать с такой же решимостью, с какой США поддержали Израиль в его противостоянии с Ираном.