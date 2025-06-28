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28.06.2025, 14:36

Пластиковый чай: почему популярные пакетики вредят здоровью

Новости Мира 0 607

Исследователи обнаружили, что самые популярные типы чайных пакетиков — нейлоновые пирамидки и пакетики с полипропиленовыми швами,  при заваривании выделяют миллионы микропластиковых частиц. В одной чашке чая может содержаться до 8 млн частиц на миллилитр, при этом попадание микропластика в организм может вызвать хроническое воспаление. Учёные рекомендуют переходить на листовой чай и использовать многоразовые заварочные ситечки, сообщает Lada.kz.  со ссылкой на itar-tasskuban.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Современные чайные пакетики, особенно нейлоновые «пирамидки», при заваривании выделяют значительное количество микропластика. Исследователи обнаружили, что в каждой чашке чая может присутствовать до 8,18 млн микропластиковых частиц на миллилитр, а пакетики с полипропиленовыми швами — до 1,2 млрд частиц на миллилитр. Даже «целлюлозные» пакетики не гарантируют безопасности: в них было выявлено около 135 млн микрочастиц на миллилитр готового чая.

Микропластик способен проникать через кишечную стенку в кровоток, накапливаться в органах (печень, мозг, сердце) и вызывать системное воспаление. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушениям иммунной и эндокринной систем, повысить риск сложных заболеваний и даже повлиять на развитие плода во время беременности.

Чтобы сократить потенциальный вред, специалисты рекомендуют:

  • перейти на качественный листовой чай;

  • использовать многоразовые заварочные ситечки из пищевого силикона или нержавеющей стали;

  • выбирать пакетированный чай с 100 % биоразлагаемыми материалами и без синтетических волокон;

  • заваривать чай водой температуры 80–90 °C — это снижает выделение микропластика и сохраняет аромат напитка.

Переход на эти простые меры позволит значительно уменьшить поступление микропластика в организм, сохранить иммунитет и снизить потенциальные риски для здоровья.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
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