Скандал со смертельным исходом: Азербайджан требует ответа от России за трагедию на Урале

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Баку Петра Волоковых. Поводом стали массовые задержания азербайджанских граждан, произошедшие в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана на официальном сайте ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Суть претензий Баку

В своем заявлении азербайджанское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест в адрес российской стороны. В МИД подчеркнули, что рейды силовиков проходили в квартирах, где проживали граждане Азербайджана. В результате этих операций несколько человек получили тяжелые ранения, девять были арестованы.

Призыв к расследованию

До вызова российского дипломата власти Азербайджана обратились к Москве с призывом провести тщательное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Детали инцидента

Согласно сообщениям СМИ, 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания граждан Азербайджана. Сообщается, что два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Также в ходе операции несколько десятков человек были увезены силовиками. Мероприятия проводились в рамках расследования дел, относящихся к событиям прошлых лет.

Возможная связь с событиями 2001 года

По неподтвержденным данным, среди пострадавших были два брата — Гусейн и Зияддин, а также еще восемь человек. Все они, по информации журналистов, получили серьезные травмы в результате избиения. Погибшие занимались ресторанным бизнесом и владели заведением под названием «Каспий». Сообщается, что операция Федеральной службы безопасности могла быть связана с происшествием, которое произошло в этом ресторане в 2001 году.