В Свердловской области задержали «этническую» преступную группу: что известно

В Свердловской области Следственный комитет России квалифицировал задержанных азербайджанцев как участников преступной группы, подозреваемой в убийствах и покушениях в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе обысков на Урале при задержаниях двое подозреваемых погибли. Азербайджанская сторона выразила решительный протест, вызвав российского временного поверенного, сообщает Lada.kz. со ссылкой на rbc.ru.

Фото: СУ СК по Свердловской области

Следственный комитет Свердловской области заявил о раскрытии этнической преступной группы, члены которой, по данным следствия, причастны к нескольким убийствам и покушениям в Екатеринбурге в период с 2001 по 2011 год. По информации правоохранителей, часть задержанных дала признательные показания и сотрудничает со следствием.

В рамках расследования прошли обыски в квартирах подозреваемых. Во время операций двое человек скончались, ещё несколько получили тяжёлые ранения, девять человек были арестованы.

Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с убийством, совершённым группой по предварительному сговору, заказными убийствами и покушениями. Расследование ведёт четвёртый отдел по особо важным делам Следственного комитета области.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило решительный протест в связи с действиями российских силовиков и потребовало официальных разъяснений. В Баку был вызван временный поверенный России для консультаций.

По данным региональных СМИ, в Екатеринбурге задержаны более 50 граждан Азербайджана, среди которых есть члены одной семьи, предположительно связанные с местным кафе. Сообщается, что среди погибших при задержаниях могли быть два брата с фамилией Сафаровы.

Следственные органы продолжают сбор доказательств и проверку возможной причастности задержанных к другим преступлениям на территории региона. Рассматривается вопрос о мере пресечения, включая возможность заключения под стражу.