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28.06.2025, 21:09

Чёрный рынок гражданства: сколько платят мигранты за жизнь в России

Новости Мира 0 466

В России продолжается обсуждение законопроектов, направленных на расширение оснований для лишения иностранцев российского гражданства. В то же время общество сталкивается с растущими сложностями, связанными с наплывом мигрантов, и, как выяснилось, на этой проблеме активно зарабатывают недобросовестные чиновники и силовики, сообщает Lada.kz. 

Коллаж Царьграда
Коллаж Царьграда

Схемы при оформлении документов: сколько платят мигранты

По информации «Царьграда», многие должностные лица заинтересованы в сохранении коррупционных схем. Эти нелегальные механизмы позволяют зарабатывать огромные суммы на продаже документов иностранным гражданам, желающим остаться в России.

  • Оформление вида на жительство (ВНЖ):

    • подготовка пакета документов — 10–15 тысяч рублей;

    • подача и сопровождение — 50–100 тысяч рублей.

  • Получение гражданства РФ для обладателей ВНЖ и РВП:

    • сбор документов — около 20 тысяч рублей;

    • двухгодичная регистрация — 15–30 тысяч рублей;

    • подача и сопровождение — примерно 100 тысяч рублей.

  • Получение российского паспорта «с нуля»:

    • стоимость может достигать 200 тысяч рублей.

Эти расценки показывают масштабы доходов, которые остаются в теневой экономике.

Миллионы мигрантов и огромные доходы

За последние десять лет гражданство России получили 4,3 миллиона человек. Половина из них — жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Другая половина — выходцы из стран Центральной Азии.

По оценкам журналистов, доходы от продажи гражданства измеряются миллиардами рублей. И большинство участников этих схем из числа силовиков и чиновников не намерены отказываться от столь прибыльного источника заработка.

Снижение темпов, но проблемы сохраняются

Отмечается, что в прошлом году российское гражданство получили менее 210 тысяч иностранцев — это минимальный показатель за последние пять лет. Авторы материала связывают это с ужесточением контроля: «гайки были закручены», что привело к сокращению количества выданных паспортов.

Тем не менее, даже ради этих сотен тысяч гонораров многие «деловые» чиновники готовы продолжать рискованные схемы.

Задержания не останавливают коррупцию

Несмотря на регулярные задержания чиновников и сотрудников силовых структур, вовлечённых в коррупционные схемы с мигрантами, полностью справиться с ситуацией пока не удаётся. Существующие механизмы остаются привлекательными для тех, кто стремится получить быструю и большую прибыль за счёт иностранных граждан.

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