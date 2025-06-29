Чёрный рынок гражданства: сколько платят мигранты за жизнь в России

В России продолжается обсуждение законопроектов, направленных на расширение оснований для лишения иностранцев российского гражданства. В то же время общество сталкивается с растущими сложностями, связанными с наплывом мигрантов, и, как выяснилось, на этой проблеме активно зарабатывают недобросовестные чиновники и силовики, сообщает Lada.kz.

Коллаж Царьграда

Схемы при оформлении документов: сколько платят мигранты

По информации «Царьграда», многие должностные лица заинтересованы в сохранении коррупционных схем. Эти нелегальные механизмы позволяют зарабатывать огромные суммы на продаже документов иностранным гражданам, желающим остаться в России.

Оформление вида на жительство (ВНЖ) : подготовка пакета документов — 10–15 тысяч рублей; подача и сопровождение — 50–100 тысяч рублей.

Получение гражданства РФ для обладателей ВНЖ и РВП : сбор документов — около 20 тысяч рублей; двухгодичная регистрация — 15–30 тысяч рублей; подача и сопровождение — примерно 100 тысяч рублей.

Получение российского паспорта «с нуля» : стоимость может достигать 200 тысяч рублей.



Эти расценки показывают масштабы доходов, которые остаются в теневой экономике.

Миллионы мигрантов и огромные доходы

За последние десять лет гражданство России получили 4,3 миллиона человек. Половина из них — жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Другая половина — выходцы из стран Центральной Азии.

По оценкам журналистов, доходы от продажи гражданства измеряются миллиардами рублей. И большинство участников этих схем из числа силовиков и чиновников не намерены отказываться от столь прибыльного источника заработка.

Снижение темпов, но проблемы сохраняются

Отмечается, что в прошлом году российское гражданство получили менее 210 тысяч иностранцев — это минимальный показатель за последние пять лет. Авторы материала связывают это с ужесточением контроля: «гайки были закручены», что привело к сокращению количества выданных паспортов.

Тем не менее, даже ради этих сотен тысяч гонораров многие «деловые» чиновники готовы продолжать рискованные схемы.

Задержания не останавливают коррупцию

Несмотря на регулярные задержания чиновников и сотрудников силовых структур, вовлечённых в коррупционные схемы с мигрантами, полностью справиться с ситуацией пока не удаётся. Существующие механизмы остаются привлекательными для тех, кто стремится получить быструю и большую прибыль за счёт иностранных граждан.