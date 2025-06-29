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29.06.2025, 09:32

Глава WB Татьяна Ким заняла 18-е место в топ 50 самых богатых женщин мира

Новости Мира 0 292

Генеральный директор объединённой компании Wildberries & Russ Татьяна Ким вошла в рейтинг 50 самых успешных женщин мира, самостоятельно заработавших своё состояние, по версии Forbes. Она стала единственной представительницей России в этом престижном списке и заняла 18-е место с состоянием в 4,6 миллиарда долларов. При этом Ким входит в число самых молодых участниц рейтинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Wildberries.ru
Фото: Wildberries.ru

Лидеры списка: швейцарка и американка с многомиллиардными капиталами

Первую строчку рейтинга Forbes заняла 80-летняя швейцарка Рафаэла Апонте-Диамант, состояние которой оценивается в 38,8 миллиарда долларов. Она является соосновательницей крупнейшей в мире судоходной компании Mediterranean Shipping Company (MSC).

Второе место досталось американке Дайан Хендрикс с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Она является создательницей и владелицей ведущего поставщика строительных материалов в США — компании ABC Supply.

Основные данные рейтинга Forbes

  • Пороговое состояние для попадания в список составило 2,1 миллиарда долларов.

  • Из 50 женщин 24 представляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

  • Общий капитал всех участниц рейтинга достиг 276 миллиардов долларов.

Женщины-миллиардеры: успехи и разрыв с мужчинами

С 2017 года число женщин, самостоятельно заработавших миллиардные состояния, увеличилось на 50%. Однако женщины по-прежнему составляют лишь 3,5% от общего числа self-made миллиардеров. При этом их совокупное состояние в 14 раз меньше, чем у мужчин, входящих в аналогичный список Forbes.

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