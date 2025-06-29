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29.06.2025, 09:44

Ученые перечислили города, которые находятся на грани исчезновения

Новости Мира 0 387

Наводнения, ураганы и песчаные бури ставят под угрозу существование городов по всему миру, заставляя миллионы людей покидать дома. Климатические изменения уже разрушают инфраструктуру и влияют на экономику и образ жизни жителей мегаполисов и малых городов. Ученые прогнозируют усиление этих процессов: к середине века десятки городов рискуют полностью исчезнуть с карты, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Как пишет Lenta.ru, экстремальные погодные явления становятся причиной массового исхода людей из населенных пунктов и полного исчезновения городов. Причиной происходящего эксперты называют изменение климата, которое все заметнее отражается на инфраструктуре, экономике и повседневной жизни миллионов людей по всему миру. Специалисты отмечают, что с каждым годом список городов, находящихся под угрозой, продолжает расширяться.

В Мавритании под толщей песка постепенно исчезает древний город Уалата – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО и бывший центр исламского просвещения. Из-за бурных дождей многие дома уже разрушены, а более 60% жителей были вынуждены покинуть свои жилища. В аналогичной ситуации оказался другой объект ЮНЕСКО – город Шингетти, поскольку пустыня Сахара ежегодно увеличивается на 48 километров, поглощая новые территории.

Однако песчаная экспансия – не единственная угроза. Ряд мегаполисов постепенно уходит под воду из-за повышения уровня океана. Среди них – Нью-Йорк, Александрия, Лагос, Майами и Джакарта. Согласно прогнозам ученых, к 2100 году уровень моря поднимется минимум на 30 сантиметров. Уже сейчас в Александрии море ежегодно съедает около трёх миллиметров суши, а в Лагосе специалисты предсказывают затопление до 80% городской территории к 2080 году.

По данным исследований, только в 2020 году из-за природных катастроф свои дома были вынуждены покинуть 30,7 миллиона человек. В 2025 году ледник Берч в Альпах почти полностью уничтожил швейцарскую деревню Блаттен. В США в штатах Техас, Оклахома и Калифорния разрушительные лесные пожары оставили тысячи семей без крова, а Лос-Анджелес боролся с огнем на окраинах.

В зоне риска также находятся северные регионы России. В Арктике из-за потепления активно тает вечная мерзлота, что приводит к потере устойчивости зданий, построенных на сваях. Ученые предупреждают, что десятки городов на севере страны — от Ноябрьска до Надыма — могут оказаться в опасности: к середине XXI века до 70% жилых домов, возведенных на вечной мерзлоте, рискуют разрушиться.

Согласно оценке ООН, к 2030 году в мире будет происходить до 560 стихийных бедствий ежегодно, что создаст ещё более серьезные угрозы для миллионов людей и целых населённых пунктов.

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