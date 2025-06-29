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29.06.2025, 10:26

Названы уловки, которые мошенники используют для блокировки устройств Apple

Новости Мира 0 264

В МВД России предупредили, что злоумышленники через сайты знакомств уговаривают пользователей войти в их учетную запись iCloud, после чего блокируют устройства и требуют выкуп, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Мошенники начали использовать новые схемы для блокировки устройств Apple, получая доступ к iCloud под предлогом установки недоступных приложений. Как сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС, жертвами становятся владельцы техники Apple, которых преступники находят через сервисы знакомств.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники сначала устанавливают доверительные отношения с потенциальной жертвой, а затем показывают фотографию якобы разбитого телефона и объясняют, что не могут войти в свой аккаунт iCloud. Для усиления эффекта мошенники ссылаются на срочную необходимость – например, чтобы распечатать авиабилеты или важные документы для руководителя.

Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы, - уточнили в МВД.

После получения доступа мошенники блокируют телефон и начинают вымогать деньги. По данным правоохранителей, средняя сумма выкупа составляет около 10 тысяч рублей. Злоумышленники угрожают полным удалением данных или безвозвратной блокировкой устройства, если их требования не будут выполнены.

В МВД призывают граждан быть осторожными, не доверять малознакомым людям и не вводить чужие данные в свои устройства, чтобы не стать жертвой подобных мошеннических схем.

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