Врач рассказала, как с помощью трёх простых действий распознать инсульт

Терапевт Оксана Пивоварова объяснила, что инсульт можно заподозрить по простым тестам, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Инсульт развивается стремительно – обычно в течение нескольких минут, и его можно заподозрить по ряду характерных признаков. Об этом рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

По словам специалиста, если человек внезапно почувствовал себя плохо, достаточно попросить его выполнить три простых действия: улыбнуться, поднять обе руки перед собой и произнести любую короткую фразу, например, «небо голубое» или «шар круглый». При инсульте, когда происходит нарушение работы мозга, человек не сможет справиться с этими простыми заданиями.

Пивоварова напомнила, что эти признаки инсульта объединены в правило «удар» – по первым буквам слов «улыбка, движение, артикуляция». При этом последняя буква «р» означает решение – если есть хотя бы один из симптомов, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Кроме того, врач предупредила о других возможных признаках инсульта: внезапная резкая головная боль, головокружение, потеря ориентации, тошнота и рвота, нарушение зрения вплоть до его потери.

Пивоварова подчеркнула, что нельзя надеяться на то, что инсульт пройдет сам по себе: для эффективного лечения существует так называемое «золотое окно» – время с момента появления первых симптомов до начала терапии, которое не превышает четырёх с половиной часов.