В Дании хотят признать лицо и голос интеллектуальной собственностью

Дания предложила закрепить за каждым гражданином авторские права на внешность, голос и тело, чтобы защитить людей от злоупотреблений с помощью дипфейков, которые становятся всё более доступными и опасными, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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Власти Дании планируют ввести радикальные меры против использования технологий дипфейков – видео или аудио, созданных нейросетями, где человек якобы говорит или делает то, чего никогда не происходило. Как сообщает The Guardian, правительство готовит законопроект, который официально признает лицо, голос и тело человека объектами авторского права.

Министерство культуры Дании отмечает, что дипфейки уже стали инструментом обмана, манипуляций и травли. Для их создания сегодня достаточно смартфона и нескольких минут, после чего можно подделать речь или действия любого человека. При этом доказать, что человек не говорил или не делал то, что показано на фальшивом ролике, крайне сложно.

Мы считаем, что каждый имеет право на своё лицо, голос и тело. Нынешнее законодательство этого не обеспечивает, - заявил министр культуры Якоб Энгель-Шмидт.

Согласно готовящемуся законопроекту, любое использование чужого облика или голоса без согласия человека будет считаться нарушением авторского права. Это будет грозить штрафами, судебными исками и обязательным удалением незаконного контента.

Инициатива направлена не только на защиту публичных личностей, но и на безопасность каждого гражданина, включая подростков и пенсионеров. Если кто-либо создаст дипфейк-видео с другим человеком, это будет признано не просто неэтичным, но и противозаконным.

Законопроект уже получил поддержку международных экспертов и проходит стадию обсуждения, при этом реакция общества в основном положительная: многие устали от безнаказанного использования чужой внешности в фальшивых роликах.

Подобные инициативы рассматриваются и в других странах, включая Германию, Францию, Канаду и США. В некоторых американских штатах уже начали вводить ограничения на дипфейки в политической рекламе. Эксперты полагают, что Дания может стать первой страной, которая задаст тренд для глобальных изменений в сфере регулирования дипфейков и защиты личных прав.