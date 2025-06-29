В Ленобласти курьера подозревают в изнасиловании шестилетнего сына

В Ленинградской области задержали курьера маркетплейса, подозреваемого в сексуальном насилии над собственным шестилетним сыном, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: Pixabay

В Ленинградской области был задержан курьер маркетплейса, подозреваемый в совершении сексуального насилия над собственным малолетним сыном. По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», инцидент произошел на даче во Всеволожском районе, где семья временно проживала.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов узнали о возможном преступлении благодаря мониторингу социальных сетей, где появились сообщения, вызывающие серьезные опасения. В момент задержания в доме также находилась мать ребенка, которая, по данным полиции, была в состоянии алкогольного опьянения.

Шестилетний мальчик был незамедлительно доставлен в больницу для проведения медицинского освидетельствования и получения необходимой помощи. В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Следственные органы продолжают разбирательство для установления всех обстоятельств произошедшего.