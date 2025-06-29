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29.06.2025, 16:33

Нутрициолог рассказала, как контролировать аппетит

Новости Мира 0 285

Эксперт Наталья Шилова назвала пять простых лайфхаков, которые помогут избежать переедания, снизить тягу к сладкому и сохранить чувство сытости дольше, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Держать аппетит под контролем и избежать переедания помогут пять простых рекомендаций, рассказала нутрициолог Наталья Шилова.

По словам эксперта, один из ключевых лайфхаков – употреблять больше воды. Шилова пояснила, что зачастую чувство жажды может маскироваться под голод, из-за чего человек начинает есть без реальной необходимости.

Для снижения тяги к сладкому нутрициолог советует употреблять белковые продукты – например, творог, яйца или горсть орехов. Эти продукты помогают контролировать аппетит и уменьшают желание съесть что-то сладкое.

Кроме того, Шилова рекомендует заканчивать каждый прием пищи овощами. Это способствует улучшению пищеварения и продлению чувства сытости.

Справиться с вечерним голодом поможет овощной салат или протеиновый коктейль, - добавила специалист.

Еще один совет касается отказа от «пустых» калорий. Нутрициолог отметила, что сладкие напитки и снеки не приносят организму пользы, но при этом увеличивают калорийность рациона, что может привести к набору веса.

Шилова подчеркнула, что сбалансированное питание с достаточным количеством белков, полезных жиров и клетчатки позволяет оставаться сытым, энергичным и поддерживать здоровую форму без необходимости прибегать к жестким диетам.

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