В США собака «воскресла» и вернулась к хозяевам спустя четыре года

Семья из Майами вновь обрела своего питомца по кличке Сахарок, который сбежал в 2021 году и считался погибшим, однако спустя четыре года неожиданно нашёлся живым, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: WPLG Local 10 / ABC News

В Майами, США, семья Сагарра вернула себе любимую собаку по кличке Сахарок (Sugar), которая пропала ещё в 2021 году. Как сообщает WPLG, питомец породы мальтипу сбежал из дома, после чего хозяева безуспешно пытались его найти, разместив объявления и пообещав вознаграждение в размере тысячи долларов за любую информацию о местонахождении собаки.

Спустя время семья получила звонок от незнакомца, который сообщил, что видел, как Сахарок сбила машина. После этого в течение следующих четырёх лет Сагарра были уверены в гибели питомца.

Однако недавно семья получила неожиданный звонок из приюта, где сообщили, что их собаку нашёл и оставил человек, пожелавший остаться анонимным. Где всё это время находился питомец, остаётся неизвестным, но не исключается, что собаку могли похитить.

После возвращения у Сахарок диагностировали болезни сердца и почек, а также значительное истощение. Несмотря на это, семья выразила радость по поводу её возвращения.

Она вернулась туда, где ей место, и я счастлива, что хотя бы до конца своих дней она будет со своей семьёй, - отметила Албания Сагарра.

Хозяева заявили, что готовы оказывать питомцу всю необходимую помощь и заботу, чтобы обеспечить ему достойную жизнь после долгой разлуки.