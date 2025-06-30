Осы ужалили малыша 150 раз: врачи сражаются за его жизнь

В штате Джорджия, США, двухлетний Бекхэм Рид оказался в реанимации после того, как его атаковали осы. Трагический инцидент произошел, когда мальчик играл на улице с двоюродными братьями и случайно потревожил осиное гнездо. Разъяренные насекомые набросились на ребенка и многократно его ужалили, покрыв тело с головы до ног. По информации Daily Star, мальчика ужалили не менее 150 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Родители экстренно доставили сына в больницу. Врачи сделали ему уколы морфина для снятия боли и бенадрила для снятия аллергической реакции, после чего мальчика отпустили домой. Однако уже на следующий день родители заметили, что кожа ребенка начала желтеть — это был тревожный сигнал о серьезных нарушениях в организме.
Повторное обследование в больнице показало, что у мальчика развивается полиорганная недостаточность. Токсины из яда ос начали разрушать внутренние органы ребенка, приводя к их отказу. Медики срочно подключили Бекхэма к аппарату искусственной вентиляции легких и начали проводить диализ для выведения ядов из организма.
Врачи пояснили, что противоядия от яда желтых ос не существует. Медицинская помощь сводится к поддержанию жизненно важных функций организма, пока токсины постепенно не выведутся естественным путем. На данный момент состояние мальчика немного улучшилось, но он продолжает оставаться на аппарате ИВЛ и диализе.
Семья Бекхэма открыла сбор пожертвований на платформе GoFundMe для покрытия растущих расходов на лечение. Родители надеются на помощь неравнодушных людей, чтобы дать ребенку шанс на полное выздоровление.
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