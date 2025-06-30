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29.06.2025, 20:18

Осы ужалили малыша 150 раз: врачи сражаются за его жизнь

Новости Мира 0 219

В штате Джорджия, США, двухлетний Бекхэм Рид оказался в реанимации после того, как его атаковали осы. Трагический инцидент произошел, когда мальчик играл на улице с двоюродными братьями и случайно потревожил осиное гнездо. Разъяренные насекомые набросились на ребенка и многократно его ужалили, покрыв тело с головы до ног. По информации Daily Star, мальчика ужалили не менее 150 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

 

Фото: Go fund me
Фото: Go fund me

Первая помощь и ухудшение состояния

Родители экстренно доставили сына в больницу. Врачи сделали ему уколы морфина для снятия боли и бенадрила для снятия аллергической реакции, после чего мальчика отпустили домой. Однако уже на следующий день родители заметили, что кожа ребенка начала желтеть — это был тревожный сигнал о серьезных нарушениях в организме.

Развитие полиорганной недостаточности

Повторное обследование в больнице показало, что у мальчика развивается полиорганная недостаточность. Токсины из яда ос начали разрушать внутренние органы ребенка, приводя к их отказу. Медики срочно подключили Бекхэма к аппарату искусственной вентиляции легких и начали проводить диализ для выведения ядов из организма.

Отсутствие противоядия и борьба за жизнь

Врачи пояснили, что противоядия от яда желтых ос не существует. Медицинская помощь сводится к поддержанию жизненно важных функций организма, пока токсины постепенно не выведутся естественным путем. На данный момент состояние мальчика немного улучшилось, но он продолжает оставаться на аппарате ИВЛ и диализе.

Семья собирает средства на лечение

Семья Бекхэма открыла сбор пожертвований на платформе GoFundMe для покрытия растущих расходов на лечение. Родители надеются на помощь неравнодушных людей, чтобы дать ребенку шанс на полное выздоровление.

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