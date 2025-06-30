Во Франции запретили курить на свежем воздухе

С 1 июля во Франции начал действовать запрет на курение на свежем воздухе в общественных местах, включая пляжи и остановки, чтобы защитить детей и снизить уровень табакокурения в стране, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: Pixabay

С 1 июля во Франции вступил в силу запрет на курение в общественных местах на открытом воздухе, включая пляжи, парки, остановки общественного транспорта и территории рядом с учреждениями, которые посещают дети. Как сообщает Euronews, это часть новой политики министерства здравоохранения Франции, направленной на защиту подрастающего поколения. Министр здравоохранения Катрин Вотрен подчеркнула: «Табак должен исчезнуть там, где есть дети».

На сегодняшний день штрафы за нарушение запрета не предусмотрены, однако власти предупреждают, что в будущем курильщикам может грозить наказание в размере до 135 евро. Власти заявляют, что данная мера – не только способ снизить распространенность курения, но и отражение культурных перемен: долгое время сигарета во Франции ассоциировалась с бунтарством, стилем и кинематографическим образом, но теперь это представление пересматривается.

По данным министерства здравоохранения Франции, ежегодно от последствий курения в стране умирают около 75 тысяч человек. Несмотря на отмечаемое снижение числа курящих, особенно среди молодёжи, табак по-прежнему остаётся значимой частью французской культуры. Государство намерено изменить эту ситуацию и продолжит реализовывать меры по снижению употребления табачных изделий среди населения.