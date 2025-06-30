В Азербайджане призвали сжечь посольство России

Азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы выступил с резонансным заявлением, в котором публично призвал сжечь посольство Российской Федерации в Баку. Сообщение было опубликовано на его странице в Facebook (признана экстремистской и запрещена в России), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Посольство РФ в Баку. Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Мюхтарлы заявил, что якобы пятеро азербайджанцев погибли по вине Москвы, а посольство России в Азербайджане продолжает функционировать безнаказанно. «Уважающие себя люди не оставили бы камня на камне в том посольстве», — подчеркнул он в своей публикации.

Реакция и уточнение информации

Telegram-канал «Осташко! Важное» опроверг информацию, распространенную корреспондентом, отметив, что в результате полицейских рейдов в России погиб лишь один человек. При этом ранее азербайджанская сторона сообщала о двух погибших гражданах Азербайджана и нескольких раненых в ходе мероприятий в российском городе.

Кто обвиняется в преступлениях

В публикации Telegram-канала уточняется, что задержанные участники банды — этнические азербайджанцы, которые на протяжении многих лет проживали в России. Авторы канала отметили, что для подобных «активистов» даже убийцы и криминальные элементы остаются «соотечественниками». По их мнению, это свидетельствует о том, что интеграция и ассимиляция в российское общество фактически отсутствуют, а диаспоры продолжают жить обособленно.

Причина напряженности: дело об этнической банде

Поводом для эскалации конфликта стало громкое уголовное дело в Свердловской области России. В Екатеринбурге прошли масштабные полицейские рейды, в ходе которых были задержаны участники межэтнической банды. Группировку подозревают в совершении заказных убийств, произошедших около десяти лет назад.

Ответ Азербайджана: отмена мероприятий и визита

В связи с обострением ситуации азербайджанская сторона отменила все запланированные культурные мероприятия, проводимые в сотрудничестве с Россией. Кроме того, парламентская делегация Азербайджана решила отказаться от визита в Москву.