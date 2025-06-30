Министр образования Эстонии опозорилась с таблицей умножения — не знает, сколько будет 8 умножить на 4

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас оказалась в неудобной ситуации во время интервью, когда не смогла правильно ответить на элементарный пример умножения. Ведущий попросил ее назвать результат произведения 8 на 4, но министр не смогла этого сделать, сообщает EA Daily, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Неудачная попытка ответа

Во время интервью журналист предложил Кристине Каллас решить простую задачу: умножить 8 на 4. Вместо быстрого ответа министр сначала попыталась уйти от темы, подчеркнув, что «образование — это не только математические формулы». Однако, когда вопрос был задан повторно, она призналась, что не знает правильного ответа.

«Я не знаю», — честно сказала министр.

Карьера и научная деятельность Каллас

Несмотря на неловкий эпизод, Кристина Каллас является признанным экспертом в области образования и интеграции. Она активно занимается политической и общественной деятельностью. В 2016 году Каллас защитила докторскую диссертацию по политическим наукам на тему «Переосмысление триадической связи: анализ этнополитического взаимодействия между Эстонией, Россией и эстонскими русскими». Ее научным руководителем выступала профессор Велло Петтай, специализирующаяся на вопросах интеграции и проблемах русскоязычного населения на постсоветском пространстве.