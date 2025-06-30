Врач раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья

Телеведущий и врач Александр Мясников поделился необычными фактами о положительном влиянии кошек на здоровье людей. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он рассказал о том, что мурлыканье домашних любимцев может ускорять заживление ран. Полный выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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Мурлыканье ускоряет регенерацию тканей

По словам Мясникова, ученые провели серьезные исследования, в ходе которых установили, что звуковые колебания, создаваемые кошками при мурлыканье, способствуют более быстрому восстановлению поврежденных тканей.

«Есть работы, причем серьезных ученых. Они исследовали мурлыканье [кошек], и там оно в таком диапазоне идет, что в нем быстрее заживают раны», — подчеркнул доктор.

Звуки кошек помогают стабилизировать давление

Помимо регенерирующего эффекта, специалист отметил еще одно положительное свойство мурлыканья — способность стабилизировать артериальное давление у человека. Таким образом, по мнению врача, домашние кошки могут оказывать комплексное благотворное воздействие на организм своих хозяев.

Воспоминания о встрече с акулами

В завершение эфира Мясников вспомнил о случае из личной жизни: он рассказал, как однажды вместе с сыном оказался в опасной ситуации во время плавания в океане — их окружили акулы. Доктор признался, что в тот момент испытал сильнейший страх.