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30.06.2025, 10:05

Тайны зеленоглазых: почему их обладателей считают особенными

Новости Мира 0 645

Зеленые глаза — одно из самых редких и завораживающих явлений в человеческой внешности. Согласно данным ученых, лишь около 2% населения планеты могут похвастаться этим уникальным цветом глаз. Их редкость и притягательность сделали зеленые глаза объектом восхищения и множества мифов во всех уголках мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Где рождаются больше всего зеленоглазых людей

Чаще всего обладатели зеленых глаз появляются на свет в Северной и Центральной Европе. Особенно много людей с этим цветом глаз среди ирландцев, шотландцев и немцев. Главная причина — низкий уровень меланина, пигмента, который определяет оттенок кожи, волос и радужки глаза.

Как появляется зеленый цвет глаз: роль генетики

Рождение ребенка с зелеными глазами — событие редкое и во многом зависящее от удачного сочетания генов. Для появления такого оттенка оба родителя должны передать малышу особые, редкие аллели. Если же оба родителя имеют карие глаза, шанс на рождение зеленоглазого ребенка практически нулевой — менее 1%.

Зеленоглазые в культуре и мифах: от духов до ведьм

Неудивительно, что необычная красота зеленых глаз вызывала восхищение и страх. Во многих культурах зеленоглазых людей наделяли особыми качествами:

  • на Руси считалось, что они связаны с лесными духами;

  • в Ирландии их ассоциировали с феями;

  • в Турции верили, что зеленые глаза — признак мудрости.

В то же время в Средневековой Европе женщин с зелеными глазами иногда обвиняли в ведьмовстве.

Уникальные особенности зеленых глаз

По наблюдениям ученых, люди с зелеными глазами нередко обладают светлой кожей и русыми или рыжеватыми волосами. Еще одна удивительная черта — способность цвета глаз меняться в зависимости от освещения, погодных условий и даже настроения человека. Их радужка может выглядеть как ярко-изумрудной, так и уходить в серо-зеленые тона, создавая неповторимый и мистический эффект.

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